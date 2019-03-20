Мнение известного политического аналитика о решении блока ACUM создать две парламентские фракции

Исполнительный директор Ассоциации «За демократию через участие» ADEPT и известный политический аналитик Игорь Боцан не считает выгодным для оппозиции решение блока ACUM разделиться в парламенте на две фракции. Так он ответил на соответствующий вопрос, заданный europalibera.org.

«Я не думаю, что это выгодно оппозиции. Я считаю, что это неверное решение, потому что в любом случае в состав постоянного бюро парламента могут войти лидеры обеих партий – и Майя Санду, и Андрей Нэстасе, если один соглашается быть вице-председателем парламента, а другой остается председателем фракции», – уточнил он.

На вопрос, не пострадает ли от этого решения авторитет двух партий, Игорь Боцан ответил, что нет.

«Если они разделятся, они просто предоставят пропагандистам больше поводов для упреков, но это для партий блока ACUM не новость», – заключил аналитик.

Андриана Кептине