Могерини: ЕС будет внимательно следить за формированием молдавского правительства

Европейский союз будет внимательно следить за формированием нового молдавского правительства и программой, которую этот исполнительный орган будет внедрять. Об этом заявила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини после заседания Совета министров иностранных дел в Брюсселе, передает IPN.

Глава европейской дипломатии заявила в понедельник, что не будет комментировать политическую ситуацию после выборов в Республике Молдова, но Европейский союз будет внимательно следить за ситуацией с правовым государством и, в частности, с внедрением Соглашения об ассоциации.

„Не входят в нашу компетенцию дискуссии о коалициях и формировании правительства, но мы должны оставаться бдительными в отношении ситуации с соблюдением правового государства и в первую очередь с реализацией повестки дня Соглашения об ассоциации с Республикой Молдова. Молдова является ключевым партнером для нас в рамках Восточного партнерства, и мы с нетерпением ждем празднования десятилетней годовщины с нашими восточными партнерами здесь, в мае”, - заявила Могерини, цитируемая agerpres.ro.

Во время заседания Совета министров иностранных дел ЕС, проходившего под председательством верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, Федерики Могерини и министры иностранных дел Европы обменялись мнениями о политических перспективах взаимодействия ЕС с Республикой Молдова после недавних парламентских выборов, состоявшихся 24 февраля.

На парламентских выборах от 24 февраля Партия социалистов получила 35 депутатских мандатов, Демократическая партия - 30 мандатов, Избирательный блок ACUM получил 26 мандатов, а Партия „Шор” – семь. Кроме того, в законодательный орган прошли три независимых кандидата. ДПМ пригласила на дискуссии по вопросу создания большинства представителей Блока ACUM, но они отказались. Впоследствии демократы сделали повторное приглашение, которое также было отклонено. Блок ACUM отклонил и приглашение ПСРМ на дискуссии.