Российский "телекиллер" Сергей Доренко: «Когда про Брежнева сказали «какой же красивый молдаванин», в этом был скрытый гомосексуальный подтекст»

На радио «Говорит Москва» в своей программе популярный журналист признался в своих румынских корнях.

На радио «Говорит Москва» известный «телекиллер» Сергей Доренко ведет программу «Подъем». В радиоэфире 18 марта он рассказал много интересного, в частности, о своих румынских корнях:

- Мои предки, когда я их спрашивал, говорил «мы румыны?» — до известной степени, говорили мои предки. То есть как бы это сказать, мы все-таки валахи. Румыны это те, которые в низовьях, а мы, которые ближе к горам, мы ушли от них, от румын, мы валахи.

Потом Сергей Доренко вспомнил о главе Крыма Сергее Аксенове:

- Я толкую про что… он, вообще, украинский предприниматель, Сергей Валерьевич Аксенов. Родился в Бельцах. Бельцы - это где? Я не знаю никаких Бельцов. Надо нажать на Бельцы, и мы узнаем, что это за чудесное место. Это - Республика Молдова. Да он молдаванин! Да он не наш, не крымский. О-ля-ля! Он просто красивый молдаванин.

- Ты помнишь, кличка «Красивый Молдаванин» была у Брежнева? Ты не помнишь этого. Но ты историк, тебе интересно, - говорил он своей соведущей Дарье Кнорре. - . В 1964 году, когда скушали наконец Хрущева и отправили его на дачу капусту выращивать, сказали, что надо назначить первым секретарем «этого красивого молдаванина». Кто-то сказал мечтательно. Кому принадлежит эта фраза? Вы же очень образованные люди, наши слушатели. Кто сказал про Брежнева — «этот красивый молдаванин»? Не Троцкий, нет. И Порошенко из Бельцов. Все они красивые молдаване. Это все скрытый гомосексуализм советских людей. Нет, не Сталин никакой. Красивый молдаванин - Сталин про Брежнева? Да вы что? Брежнев пешком под стол ходил. О чем вы говорите? Так же и Аксенов красивый молдаванин. Хрен ли он Крыму тогда, непонятно? Когда он не наш? Меня надо поставить на Крым. Давай я пойду на Крым, а?

НИКИТА ЗВЕРЕВ