Масштабные перестановки в ПКРМ: Владимира Воронина требуют сместить

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Политика
Владимир Воронин может уйти со своего поста лидера Партии коммунистов Республики Молдова.
Накануне инициативная группа партии потребовала сменить руководство. Заявление было зачитано председателем организации ветеранов столичного сектора Чеканы Анатолием Подопригора.
- Партия коммунистов Республики Молдова переживает самый тяжелый в своей 25-летней истории период. ПКРМ охвачена глубочайшим системным кризисом. Его составляющие вполне очевидны, - говорится в начале сообщения.
- Неверно полагать, что данный глубочайший системный кризис охватил нашу партию внезапно. Его предпосылки с каждым годом становились всё заметнее. Разве мы не обсуждали в кулуарах постепенно утверждающийся в партии авторитарный стиль руководства, когда мнение одного человека в большинстве случаев перевешивало обоснованную позицию коллегиальных партийных органов? - отмечают авторы послания.
Учитывая невероятный разгром на парламентских выборах и опасения, указанные выше, авторы пришли к довольно логичному выводу.
- Наше мнение однозначно: люди, неспособные руководить партией в сложных современных условиях и вывести её на новый уровень ответственности перед обществом и страной, люди, скомпрометировавшие себя неблаговидными делами, – должны быть решительно отстранены от руководства ПКРМ. Партия имеет будущее, имеет, в частности, единственный шанс не потерпеть фиаско на приближающихся парламентских выборах – только с кардинально обновленным руководством.
Созывом и организацией съезда должен заняться инициативный оргкомитет, который нам нужно создать в самом срочном порядке, - заключают авторы.
Как отмечает портал enews.md, заявление о смене руководство инициативная группа хотела обнародовать еще до выборов, однако это стало возможным только сейчас.
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