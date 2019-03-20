Аналитик: Сейчас должность председателя парламента не менее важна, чем должность премьера

В нынешнем политическом контексте, должность председателя парламента Республики Молдова даже важнее должности премьер-министра. Таково мнение политического аналитика, писателя и журналиста Игоря Волницки.

В ходе передачи на Accent TV он заявил, что тот, кто займет должность премьер-министра, окажется в непростом положении, потому что ему придется столкнуться с крайне сложной бюджетной ситуацией, усугубленной избирательными проектами, которые были реализованы в последние месяцы, и отсутствием финансовой поддержки со стороны ЕС. Вместе с тем, по его словам, у премьер-министра не будет никакой уверенности в связи со сроком его пребывания на этой должности, ведь он может быть в любой момент отправлен в отставку под предлогом того, что не справляется со стоящими перед ним задачами.

Волницки также считает, что у премьер-министра от нынешней оппозиции не будет ни влияния, ни рычагов воздействия для управления ситуацией в стране, а реальная власть будет по-прежнему в руках структур, находящихся вне правительственной оси, как и сейчас.

В то же время, он утверждает, что должность спикера более стабильна, и что она фактически обеспечивает контроль над несколькими ключевыми должностями в государстве – начиная от генерального прокурора (отставка которого может быть инициирована председателем парламента), начальника Службы информации и безопасности, и заканчивая руководством ряда учреждений, которые, даже если они автономны, так или иначе, зависят от парламента.

Кристина Пендя