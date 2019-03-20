МНЕНИЕ. Если ДПМ проявит политический эгоизм, она, вероятно, предпочтет досрочные выборы

Лидеры блока ACUM Майя Санду и Андрей Нэстасе предпочитают остаться в оппозиции, потому что это увеличивает их шансы получить столичную примэрию и президентуру Республики Молдова. Таково мнение журналиста Виктора Никитуша, опубликованное на платформе voxpublika.

«Возможно, у Андрея Нэстасе есть социологические исследования, подтверждающие его шансы на получение столичной примэрии, а если Майя Санду последовательна, то ей через год предстоит баллотироваться на президентских выборах. Майя Санду чуть не одержала победу над Игорем Додоном. Существует предположение, что после того, как консервативные молдаване привыкли к ее роли руководителя антиолигархической оппозиции, ее шансы одолеть социалиста Додона возрастают. Вот почему все политические действия этих двоих направлены на то, чтобы занять благоприятные позиции перед будущими местными и президентскими выборами», – отмечает он.

По его словам, «предвыборная кампания строится заранее, а удобнее всего разрабатывать стратегии на будущее под прикрытием депутатского мандата в оппозиции».

Журналист также утверждает, что «если молдавские демократы, в свою очередь, проявят политический эгоизм, и предпримут только те действия, которые выгодны им, они, вероятно, предпочтут досрочные выборы». «Только вот в нынешнем геополитическом контексте, когда в Украине пахнет порохом, досрочные выборы могут очень легко превратиться в угрозу для безопасности молдавского государства. ДПМ остается только провести тщательный анализ рисков, чтобы определить свое политическое поведение в будущем», – пишет Виктор Никитуш.

Кристина Пендя