Что может произойти в случае возможной коалиции между ДПМ и ПСРМ, эксперты

Ситуация, в которой оказались политические формирования, получившие доступ в парламент, непростая. Пытаясь привлечь на свою сторону Блок ACUM, ДПМ и ПСРМ должны вести себя осторожно, потому что будут отвечать перед избирателями, передает IPN.

Политический комментатор Виктор Чобану считает, что, безусловно, ведутся переговоры, только они происходят за кулисами. По его словам, риски того, что социалисты будут поглощены ДПМ в случае коалиции между этими двумя партиями, чрезвычайно велики. „Они подписывают свое самоубийство публично, вступая в формальную коалицию с ДПМ. Для демократов это тоже не лучшая ситуация, потому что Владимир Плахотнюк будет поставлен в ситуацию многое уступить, после того как он добился того, чтобы ДПМ в последние годы руководила самостоятельно. Ему придется отказаться от министерских портфелей. Я считаю, что намного целесообразнее и дешевле для него является привлечение отдельных кандидатов”, - отметил Виктор Чобану в ходе передачи „Политика Натальи Морарь” на TV8.

Политолог Игорь Волницкий считает, что социалисты оказались в „интересной” ситуации, потому что для ПСРМ существуют риски и в случае, если партия создаст коалицию с ДПМ, и если останется в оппозиции. „Эта партия уже находится некоторое время в оппозиции и не может вечно находиться там”, - заявил Игорь Волницкий. „Кроме того, если ПСРМ вступит в коалицию с демократами, у них должны быть аргументы, чтобы убедить Москву, учитывая „войну”, которую вели демократы с Россией”. В то же время существует достаточно рисков и для ДПМ, в случае коалиции с ПСРМ, утверждает он.

Исполнительный директор Ассоциации за демократию через участие Игорь Боцан считает, что в настоящее время все формирования находятся в сложной ситуации. По его словам, тот факт, что ДПМ и ПСРМ хотели заполучить Блок ACUM, показывает, что эту игру блок сыграл правильно. В то же время Игорь Боцан считает, что нет никаких проблем для формирования коалиции между демократами и социалистами. По его мнению, единственная проблема ПСРМ в дискуссиях с ДПМ заключается в том, что социалисты не находятся на равной позиции с демократами, которые уже обладают властью в государстве, оказывая влияние на правовые и регулирующие органы.

Партия социалистов и Демократическая партия дважды приглашали на дискуссии Избирательный блок ACUM, который ответил отказом. На данный момент эти две партии не высказались в отношении совместной правящей коалиции.