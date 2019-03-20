Николае Чубук: У нас были переговоры о продаже винограда в торговых сетях Румынии

Министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Николае Чубук сказал, что для решения проблемы перепроизводства винограда этого года, были проведены переговоры с румынскими партнерами, чтобы иметь возможность продавать виноград в торговых сетях соседнего государства.

В то же время министр говорит, что в краткосрочной перспективе очень сложно прийти с решениями, передает IPN.

Николае Чубук утверждает, что была проведена инвентаризация всей продукции, которая сейчас находятся на холодильных складах. Одной из предпринятых мер являются переговоры с румынскими партнерами, чтобы продавать виноград в торговых сетях Румынии. „Но нужно еще раз осознать, что на сегодняшний день качество винограда создает очень много трудностей в части, касающейся поставок свежей продукции”, - отметил Николае Чубук.

По его словам, продолжатся дискуссии для нахождения решений по доставке винограда и в сети супермаркетов внутри Республики Молдова.

Эксперт ИРСИ „Viitorul” Виорел Киврига считает, что урожай прошлого года не был „перепроизводством”, а „средним производством”. По его мнению, сложившаяся ситуация является серьезной проблемой, и о ней производители должны думать задолго до ее возникновения. „Производители должны выращивать ту продукцию, которая востребована на рынке, которая может быть конкурентоспособной, и когда есть проблемы, следует тщательно продумать, стоит ли производить ее”, - заявил Виорел Киврига.

По его словам, молдавские сорта винограда являются самыми дешевыми за рубежом, хотя цена продажи является выше, чем на внутреннем рынке Молдовы. „В производственном секторе должно быть изменение парадигмы. Да, мы должны производить виноград для вина, но в то же время нам нужно расширить ассортимент столовых сортов и нужно прийти с довольно хорошими сортами. С другой стороны, в Молдове нет культуры потребления столового винограда”, - отметил эксперт ИРСИ „Viitorul”. Кроме того, государство должно изменить условия, при которых оно оказывает поддержку сельхозпроизводителям.