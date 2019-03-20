20 Марта 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Блок ACUM распадаться не собирается
20.03.2019

Члены политформирования вынуждены оправдываться.
После многочисленных слухов о том, что блок ACUM находится на грани распада на мелкие фракции (а зародились такие подозрения ещё до выборов), его члены вынуждены делать обратные по смыслу заявления. Так, ещё несколько дней назад директор неправительственной организации IDIS Viitorul и одновременно депутат от ACUM Игорь Мунтяну весьма уверенно дал понять, что блок распадётся, и это неизбежно, но сейчас он заявил, что его неправильно поняли.

Признавая, что в блоке есть две "ветки", которые действительно могут разойтись, он подчеркнул, что будет сделано всё для сохранения стратегического единства:

- Между сторонами, я бы даже сказал половинами будет заключено соглашение о сотрудничестве, и никто не изменит общие цели блока. Они соответствуют тем обещаниям, которые были даны накануне выборов, которые мы установили ещё даже до избирательной компании, - заявил Мунтяну в интервью Radio Europa Libera.


 
Количество просмотров:
80
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.