Блок ACUM распадаться не собирается

Члены политформирования вынуждены оправдываться.

После многочисленных слухов о том, что блок ACUM находится на грани распада на мелкие фракции (а зародились такие подозрения ещё до выборов), его члены вынуждены делать обратные по смыслу заявления. Так, ещё несколько дней назад директор неправительственной организации IDIS Viitorul и одновременно депутат от ACUM Игорь Мунтяну весьма уверенно дал понять, что блок распадётся, и это неизбежно, но сейчас он заявил, что его неправильно поняли.

Признавая, что в блоке есть две "ветки", которые действительно могут разойтись, он подчеркнул, что будет сделано всё для сохранения стратегического единства:

- Между сторонами, я бы даже сказал половинами будет заключено соглашение о сотрудничестве, и никто не изменит общие цели блока. Они соответствуют тем обещаниям, которые были даны накануне выборов, которые мы установили ещё даже до избирательной компании, - заявил Мунтяну в интервью Radio Europa Libera.