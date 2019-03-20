Блок ACUM распадаться не собирается

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Политика
Члены политформирования вынуждены оправдываться.
Признавая, что в блоке есть две "ветки", которые действительно могут разойтись, он подчеркнул, что будет сделано всё для сохранения стратегического единства:
- Между сторонами, я бы даже сказал половинами будет заключено соглашение о сотрудничестве, и никто не изменит общие цели блока. Они соответствуют тем обещаниям, которые были даны накануне выборов, которые мы установили ещё даже до избирательной компании, - заявил Мунтяну в интервью Radio Europa Libera.
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