Никогда мы не будем братьями - сенсационное признание президента Румынии

Впервые на таком высоком уровне Клаус Йоханнис заявил, что наши народы – абсолютно разные.

Пришла беда для унионистов, откуда не ждали. Президент Клаус Йоханнис разделил «два» народа, отвечая на вопрос о перспективах Великого Объединения («унире») двух государств. По словам Йоханниса, Объединение («унире») зависит от воли «обоих народов». Такого ранее не позволял себе никто из румынской политической элиты: долгие года ее представители везде и повсюду твердят о том, что наши народы идентичны. Тот же экс-президент Румынии без такого рода заявлений дня прожить не может.

Вот, что по этому поводу написал экс-заместитель министра иностранных дел Валерий Осталеп:

«Президента Румынии спросили, что он думает об «унире», а то как то заглохло. Ответ: «Это зависит от желания ОБОИХ народов». То, что в переводе означает - никогда. Но то, что он понимает и говорит что это два разных народа, говорит о реализме».

Понятное дело на Йоханниса разобиделись свои же. Социал-демократ, депутат Европарламента Анди Кристя потребовал от президента Румынии объяснений в связи с употреблением словосочетания «молдавский народ» на дебатах с гражданским обществом во вторник.

«Президент Йоханнис игнорирует историческую правду и совершает грубую ошибку по отношению к румынской диаспоре. Подтверждая существование "молдавского народа", несмотря на четкую политику Румынии по отношению к Молдове, президент ещё раз демонстрирует невежество по отношению к этой стране, её европейскому пути и отношениям с Румынией. Вервые официальное лицо Румынии высказывается таким образом — против политики Румынии в отношении Молдовы. Президенту Йоханнису следует объяснится перед всеми румынами», — сказал Анди Кристя.

Кстати, именно в этот момент, вполне возможно, плохо стало главному либералу Молдовы Михаю Гимпу: разрушены его идеалы – в одночасье…

ЛИДИЯ ТКАЧ