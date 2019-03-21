«Дело историков»: В Молдове разогнали группу ученых, которая написала четырехтомник «История Приднестровья»

Теперь задание «писать историю» дали министрам и чиновникам.

То, что происходит в последнее время с официальной исторической наукой в Приднестровье, если честно ввергает в шок всех, кто понимает простую, как мир, истину, – именно на левом берегу Днестра власти изначально дали зеленый свет правдивым и объективным исследованиям в этой области и преподаванию.

В то время, как официальный Кишинев навязывает школьниками студентам псевдоисторический панрумынизм, Тирасполь, исходя из тех ценностей, на которых строилась непризнанная республика, изначально объявил о всевозможном противодействии историческим фальсификациям в угоду унионистам и западникам.

И вот теперь общество Левобережья стоит на пороге потери исторического наследия края, этнических молдаван, молдо-русских связей. Именно на этих императивах с конца 80-х стоял базис современного общества региона. Но думающее местное население вскоре рискует их потерять. Потому что сегодня в Приднестровском государственном университете устроили гонения на ученых-историков, запрещая их труды и обрубая все возможности полноценно работать.

Подробно об этом в интервью сайту Izborsk.md недавно рассказал профессор Николай Бабилунга, член Молдавского филиала Изборского клуба, руководитель Научно-исследовательской лаборатории «История Приднестровья» Приднестровского госуниверситета. Той самой лаборатории, которая была учреждена в августе 1991 года постановлением Верховного Совета ПМР и с тех пор вот уже 28 лет успешно работает по его заказам.

Под прицел «новой метлы» попали и другие именитые историки, авторы многих прорывных для обоих берегов Днестра трудов. Что примечательно, вопреки предположениям о том, что в Приднестровье стали травить одних лишь «кишиневских» историков, – тех, кому в молдавских вузах правду говорить запретили уже давно, и они нашли себя на кафедрах других университетов, – 11 из 15-ти сотрудников в лаборатории ПГУ «История Приднестровья» – уроженцы именно Левобережья, и только двое не являются гражданами непризнанной ПМР.

Все эти люди находят, прорабатывают и публикуют для нас с вами вопросы, касающиеся нашего общего прошлого и помогающие более вдумчиво взглянуть на наше наследие и то, что сегодня осталось от него в настоящем.

Кандидат исторических наук Петр Михайлович Шорников – один из таких специалистов. Он не называет происходящее ни «гонениями», ни «охотой на ведьм», подчеркивая, что официально никто не обвинял работников лаборатории «История Приднестровья» к чем-либо идущем вразрез с официальной позицией и идеологией местных властей.

Но, раз у инициаторов этой антиисторической кампании даже упреков в «подрыве идеологии» не возникло, вывод напрашивается простой – врагам науки попросту нечем крыть. Хотя отсутствие аргументов не помешало администрации региона расторгнуть контракт на написание четырехтомной «Истории Приднестровья».

– Это решение принял 11 марта 2019 года приднестровский парламент. Более того, комиссия, не знакомая с содержанием этого огромного труда, заявила, что работа Лаборатории признана неэффективной, – рассказал Петр Шорников.

По его словам, в научном сообществе это решение вызвало недоумение.

– Ведь еще 17 лет назад коллектив Лаборатории подготовил трехтомное издание этого труда, «Истории Приднестровья». Участники его написания стали лауреатами Государственной премии ПМР. С тех пор сотрудники Лаборатории подготовили 20 монографий, приняли участие в создании более 10 коллективных обобщающих работ, более десяти школьных учебников, изданных на русском и молдавском языках, составили 2 сборника исторических документов, опубликовали сотни научных статей. Мы с коллегами участвуем в издании двух научных журналов, выступаем в периодической печати, успешно взаимодействуем с кишиневскими историками-молдавистами. За трудовую доблесть и гражданские заслуги ряд сотрудников Лаборатории награждены орденами и медалями России, Молдовы и Приднестровья, — рассказал Шорников.

Он убежден, что фактическое прекращение (нет контракта – нет работы!) деятельности единственного идеологического учреждения Приднестровья вызывает озабоченность, но говорить о разгроме приднестровской исторической школы нет никакого смысла – многолетнюю борьбу за правду истории приднестровские ученые выиграли.

Сегодня представители лаборатории «История Приднестровья» довели до сведения общественности свою точку зрения – упразднение этой структуры представляет собой политическую ошибку. Правда, чиновники, увы, везде одинаковы, и Приднестровье тому не исключение. Эти особи всегда пытаются, если не урвать кусок, то статье заметнее «нужнее» для действующей власти. С этой целью они обязательно придумывают что-нибудь этакое – главное, чтобы было новое, доселе никем не внедренное и с громким названием. Например – «оптимизация».

– Еще при президенте Евгении Шевчуке финансирование Приднестровского госуниверситета было урезано. Под лозунгом «оптимизации» многие научные подразделения ПГУ были закрыты. После 2012 года в университете не нашлось средств на издание даже плановых исторических монографий! – сообщил П. Шорников.

Стоит отметить, что, по нашим данным, приснопамятная Анна Волкова, – вечный враг всех нормальных историков, а ныне советник приднестровского лидера Вадима Красносельского, –тогда была не при власти и в проведении этой разрушительной политики в тот период определенно не участвовала.

Напомним, что именно чиновница Волкова, по данным профессора Н. Бабилунги, годами кряду писала во все инстанции кляузы и доносы на представителей приднестровской исторической науки. Именно подход Волковой теперь заменит кропотливую работу десятков специалистов при подготовке четвертого тома «Истории Приднестровья».

«Всем министрам и руководителям дадут задание немедленно представить свои годовые отчеты за последние 15 лет, потом эти отчеты скомпонуют в некое подобие тома и выдадут за историю современного Приднестровья. Это посмешище будет видно всем, кроме приднестровской бюрократии. Но ей содержание этой комедии малоинтересно, — ведь ожидается дождь государственных наград и почетных званий», — объяснил Н. Бабилунга.

Видимо, подобная метода в скором времени заменит в Приднестровье не только полноценную историческую науку, но и государственную идеологию. Потому что именно выводы историков, если говорить в идеале, ложатся в основу официальной точки зрения той или иной власти. Теперь же, лишившись действующей историографии благодаря изыскам чиновников от сохи, тираспольская администрация рискует потерять свое влияние в регионе, и интернациональное антиунионистское Приднестровье, на которое всей Молдове в этом плане надо равняться, – может попросту перестать существовать.

АЛЕКСАНДР МОСКАЛЁВ