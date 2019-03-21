Реставрация еврейского кладбища обернулась лесозаготовками

Глава Агентства инспектирования и реставрации памятников Ион Штефэницэ назвал разрушения надгробий на еврейском кладбище «оправданной жертвой».

Еврейское кладбище в Кишиневе начали восстанавливать с осени 2018 года по инициативе премьер-министра Павлв Филипа. Речь шла о создании на территории еврейского кладбища еврейского исторического культурного центра. Глава правительства призвал найти профессионалов, которые помогут обеспечить историю этого места. Для этой цели старое кладбище должны были, среди прочего, очистить от зарослей кустарника и веток.

Однако, как обычно, что-то пошло не так, и вместо очистки от кустарника и веток на еврейском кладбище вовсю развернулись лесозаготовительные работы. А лес рубят – щепки летят. Так и у нас, во время так называемого «восстановления» еврейского кладбища в Кишиневе пострадали, по разным подсчетам, от 80 до 100 надгробий: на них упали срубленные рабочими деревья. В числе поврежденных памятников - надгробия жертв еврейского погрома 1903 года.

Однако глава Агентства инспектирования и реставрации памятников Ион Штефэницэ считает, что это было оправданной жертвой. Он также призвал «не драматизировать» ситуацию, сообщает newsmaker.md. По словам Штефэницэ, очистка кладбища от деревьев оказалась очень «сложным процессом», потому что тяжелая техника не могла проехать между захоронениями. И если бы рабочие пытались срубить деревья иначе, то пострадал бы кто-нибудь из них. Он даже пообещал, что разрушенные надгробия отреставрируют, не сообщив, кто будет этим заниматься.

Несколько дней архитектор Андрей Агапие опубликовал в социальной сети фотографии с «расчищенного» еврейского кладбища. На них прекрасно видны разрушения, нанесенные старым надгробиям рубкой деревьев. Эти снимки вызвали заслуженное возмущение жителей столицы.

Как стало известно, проект реабилитации кладбища еще находится на этапе разработки. Этим занимается группа архитекторов под руководством архитектора и реставратора Евгения Смолина.

Сейчас восстановление кладбища проходит под присмотром еврейской общины Кишинева. По словам раввина Шимшона Даниэля Изаксона, рабочие неаккуратно убирали деревья, пока не было надзора общины.

- Когда рубили, далеко не всегда рубили по частям и аккуратно. Время от времени, когда не было надзора с нашей стороны, просто рубили дерево целиком, и оно падало на камни, - рассказал раввин.

Он также сообщил, что члены общины зафиксировали все надгробия, разрушенные во время работ. По их подсчетам, их оказалось более ста.

- Нам пообещали, что отремонтируют все разрушенное как часть комплекса. Но из-за непонятной политической ситуации или других забот сейчас затишье, - подытожил Изаксон, выразив надежду, что власти все-таки доведут обещанную реставрацию до конца.

То, что до начала работ еврейское кладбище действительно было в ужасном состоянии, отметила доктор филологии, старший научный сотрудник Института культурного наследия Ирина Шихова. Муниципальные службы, в чьем ведении оно находилось, расчищали только несколько основных дорожек, а в центре кладбища были «настоящие джунгли». После передачи кладбища Министерству просвещения, культуры и исследований, ведомство «очень активно взялось за работу, вероятно, торопясь к выборам». Работы не ограничились расчисткой – под топор пошли также и вековые деревья.

- Деревья падали, ломались надгробия. Это происходило не так массово, как сейчас кажется, но повреждения есть по всему кладбищу. Очень четко можно увидеть, где старые исторические повреждения, а где белеют новые, - рассказала Шихова.

Исследователь уточнила, что нет никакого правила о том, что на еврейском кладбище не должно быть деревьев. По ее мнению, не ясно, зачем вообще надо было спиливать столетние деревья вместо того, чтобы просто почистить кладбище. Во время работ повредили, в том числе, самый ценный квартал кладбища, где располагаются могилы жертв еврейского погрома 1903 года. В полной мере, по мнению эксперта, восстановить утраченное нельзя.