Ион Тэбырцэ: В правящей коалиции так или иначе будет Демпартия

Кремль либо выступает против коалиции Партии социалистов и Демпартии, либо не удовлетворен условиями формирования подобного союза, - считает эксперт Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Ион Тэбырцэ.

Как передает "ИНФОТАГ", он отметил в своем исследовании, что на такую мысль его натолкнули "визиты президента Игоря Додона и председателя ПСРМ Зинаиды Гречаный в Москву, которые до сих пор окутаны тайной".

"В отношениях социалистов с Москвой произошло "короткое замыкание" и необходимо понять, в чем оно выражается на самом деле. Либо Кремль не хочет видеть коалиции ДПМ и ПСРМ, делая акцент уже на досрочных выборах, не зря в российских СМИ появились документальные фильмы, выставляющие Влада Плахотнюка в невыгодном свете. Либо Москву устраивает коалиция, но не устраивают условия, при которых будет организовано такое сотрудничество. С другой стороны, Брюссель дал ясно понять, что при формировании правящей коалиции с участием ПСРМ, о разморозке макрофинансовой помощи не может быть и речи. Также у ДПМ особые отношения с правящей в Румынии Социал-демократической партией и демократам придется объясняться в Бухаресте за коалицию с ПСРМ", - считает эксперт.

По его словам, "до сих пор не ясно, каким будет правящее парламентское большинство, но ситуация прояснится после первого заседания".

"Пока же все идет к тому, что в правящей коалиции, так или иначе, будет Демпартия. А сценарии развития событий видятся следующие: либо коалиция ДПМ-ПСРМ, либо большинство образуют Демпартия, Партия "Шор" независимые депутаты и перебежчики-социалисты, либо досрочные выборы, что менее вероятно, из-за нежелания партий прибегать к дополнительным тратам", - заключил эксперт.