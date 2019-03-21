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Экономика
В 2019 году ЕС выделит до 125 000 евро на совместные проекты двух берегов Днестра
21.03.2019

В этом году Евросоюз профинансирует 10 проектов по модернизации социальных учреждений и инфраструктуры населенных пунктов на обоих берегах Днестра. Заявки принимают до восьмого апреля в рамках программы "Поддержка мер по продвижению доверия". Проводят ее в рамках Програмы развития ООН.

Финансирование получат проекты, направленные на модернизацию медицинских учреждений, спортзалов, учебных заведений, домов культуры, а также на восстановление водопроводов, канализационных систем, уличного освещения и сбор мусора. На совместные проекты двух берегов Днестра ЕС выделит до 125 тысяч евро, на программы, для каждого берега отдельно - до 80 тысяч.

С 2009 года и до сих пор в нашей стране восстановили более 80 объектов инфраструктуры.


 
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