В 2019 году ЕС выделит до 125 000 евро на совместные проекты двух берегов Днестра

В этом году Евросоюз профинансирует 10 проектов по модернизации социальных учреждений и инфраструктуры населенных пунктов на обоих берегах Днестра. Заявки принимают до восьмого апреля в рамках программы "Поддержка мер по продвижению доверия". Проводят ее в рамках Програмы развития ООН.

Финансирование получат проекты, направленные на модернизацию медицинских учреждений, спортзалов, учебных заведений, домов культуры, а также на восстановление водопроводов, канализационных систем, уличного освещения и сбор мусора. На совместные проекты двух берегов Днестра ЕС выделит до 125 тысяч евро, на программы, для каждого берега отдельно - до 80 тысяч.

С 2009 года и до сих пор в нашей стране восстановили более 80 объектов инфраструктуры.