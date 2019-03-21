Данные НБМ: В феврале объем выданных кредитов в Молдове составил более 2,5 млрд. леев

Граждане Молдавы все чаще берут кредиты в банке. В феврале объем выданных кредитов составил более 2,5 млрд. леев, что на 44,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

По данным Национального банка Молдовы, доля кредитов в национальной валюте составила 71,6%, а в иностранной валюте 28,4%.

Отчет НБМ также показывает, что кредитование на срок от 2 до 5 лет (42,7% от общего объема кредитов) было наиболее распространенным, где кредиты предприятиям составляли 28,7% от общего объема кредитов.

По данным НБМ, физическим лицам были выданы кредиты по средней ставке 7,65%, а юридическим лицам - 8,80%.

Самая высокая средняя ставка по кредитам в национальной валюте была зафиксирована на кредиты со сроком погашения до 1 месяца (10,48%), физическим лицам были предоставлены кредиты по ставке 11,86%, а юридическим по 10,23%.