Молдова переходит с зимнего времени на летнее — может в последний раз

Молдова переходит 31 марта на летнее время. Стрелки часов переведут на час вперед ровно в 03.00

К слову, в этом году республика может в последний раз прибегнуть к такой практике. Однако откажется ли Молдова от перевода стрелок часов или нет решит правительство.

Ранее власти Евросоюза предложили отказаться с 2019 года от перевода часов, предоставив странам-членам объединения самим решать, какое время для них предпочтительнее – летнее или зимнее. По предложению Еврокомиссии каждое государство должно сообщить до 1 апреля о своем решении. Последний раз обязательный переход на летнее время состоится в воскресенье, 31 марта 2019 года. Те государства ЕС, которые намерены вернуться к зимнему времени, смогут в последний раз перевести стрелки часов 27 октября 2019 года.

Кто первым начал «играть» со временем?

Впервые перевод стрелок часов на час вперед летом и на час назад зимой в целях экономии энергетических ресурсов осуществили в Великобритании в 1908 году. В Соединенных Штатах Америки переход на «летнее» и «зимнее» время применяется с 1918 года. В настоящее время сезонный перевод стрелок осуществляется более чем в 80 из 192 государств мира. Молдова впервые начала применять такую практику в 1979 году.