Александр Слусарь: «На финишной прямой срока полномочий МСК, мафия отрывает от столичной недвижимости все, что можно»

Заместитель председателя партии «Платформа DA» Александр Слусарь задал сегодня в одной из соцсетей вопрос всем муниципальным советникам.

Как сообщает портал ТРИБУНА, Александр Слусарь уточнил, что обращается «особенно к тем, кто кричит, что 4 года борется с незаконным строительством».

«Почему бы вам не потребовать срочной отставки Грозаву и создать комиссию по проверке процесса выдачи разрешительных документов на строительство хотя бы за последние 3 года? Почему бы вам не применить все рычаги, чтобы отменить как можно больше разрешений? То, что сейчас происходит в столице с точки зрения незаконной застройки, очень серьезно.

На финишной прямой срока полномочий МСК мафия отрывает от столичной недвижимости все что может, даже не создавая видимости соблюдения законодательства. Игнорируются документы и визиты представителей Агентства технического надзора. Полиция не хочет вмешиваться. Примеров у нас масса: Московский пр-кт, 17; Алба Юлия, 2-6; Алба Юлия, 23; ул.Роз, 6 и т. д. Жду, что через несколько дней ответственные советники потребуют созвать внеочередное заседание МСК для обсуждения данных вопросов. Пусть позовут и жителей муниципия, которые пострадали. Хватит слов! Сделайте что-нибудь, потому что через несколько месяцев вы снова начнете избирательную кампанию со сказок о своей борьбе с незаконным строительством, которое за последние 4 года приобрело огромные масштабы!»,- уточнил Слусарь.

Андриана Кептине