Заявление Налоговой службы Молдовы: это надо сделать до 2 мая, иначе — штраф

Физические лица могут подать декларацию о подоходном налоге за 2018 год до 2 мая включительно... Стоит отметить, что из-за налоговой реформы 2018 год разделен на два налоговых периода:

первый этап – с 1 января по 30 сентября;

второй этап – с 1 октября по 31 декабря.

Так с начала прошлого года действовали две ставки подоходного налога – 7% (за доход до 33 тысяч леев) и 18% (более 33 тысяч леев в год), а затем стала применяться единая ставка в размере 12%.

Декларацию о подоходном налоге можно подать в бумажном варианте в любом территориальном отделении Налоговой службы, почтой – отправив заполненный бланк декларации заказным письмом в налоговое подразделение, в котором обслуживается налогоплательщик, а также в электронном виде, при наличии соответствующей мобильной/электронной подписи.

Если не рассчитаться с государством вовремя, то, согласно местному законодательству, грозит штраф.

В конце апреля и в начале мае подразделения Государственной налоговой службы будут работать по специальному графику: