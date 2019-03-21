Заявление Налоговой службы Молдовы: это надо сделать до 2 мая, иначе — штраф

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Экономика
Физические лица могут подать декларацию о подоходном налоге за 2018 год до 2 мая включительно... Стоит отметить, что из-за налоговой реформы 2018 год разделен на два налоговых периода:
Так с начала прошлого года действовали две ставки подоходного налога – 7% (за доход до 33 тысяч леев) и 18% (более 33 тысяч леев в год), а затем стала применяться единая ставка в размере 12%.
Декларацию о подоходном налоге можно подать в бумажном варианте в любом территориальном отделении Налоговой службы, почтой – отправив заполненный бланк декларации заказным письмом в налоговое подразделение, в котором обслуживается налогоплательщик, а также в электронном виде, при наличии соответствующей мобильной/электронной подписи.
Если не рассчитаться с государством вовремя, то, согласно местному законодательству, грозит штраф.
В конце апреля и в начале мае подразделения Государственной налоговой службы будут работать по специальному графику:
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