Что в Молдове будет с ценами и с нами: аппетиты поставщиков электроэнергии, требующих роста тарифов, достаточно скромные

«Комсомолка» узнавала, каким может быть фактический рост цен на электроэнергию в Молдове.

Компании по поставке и распределению электроэнергии запросили у Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) повышения тарифов на электроэнергию для конечных потребителей. Как сообщает InfoMarket, так, компания Gas Natural Fenosa Furnizare Energie просит для своих потребителей, чьи электроустановки подключены к распределительным электросетям низкого напряжения (0,4 кВ), повысить тариф на 0,7% - со 179 до 180,25 бана за 1 кВт/ч без учета НДС. Тариф для потребителей Gas Natural Fenosa Furnizare Energie, подключенных к сетям среднего напряжения (6;10 кВ) предлагается увеличить на 0,8% - со 160 до 161,25 лея за 1 кВт/ч, а для подключенных к сетям высокого напряжения (35; 110 кВ) на 0,2% - со 134 до 134,25 бана за 1 кВт/ч.

RED Union Fenosa отмечает, что если повышать тариф на распределение электроэнергии по сетям низкого напряжения (0,4 кВ) строго по методологии, то он должен вырасти с 51,35 до 52,69 бана за кВт/ч, а тариф с учетом финансовых потерь в 2014-2015 гг., которые по решению НАРЭ должны быть постепенно внесены в тариф, он должен составить 63,53 бана на кВт/ч.

Госкомпания FEE Nord просит повысить тариф своим потребителям, подключенным к сетям низкого напряжения, на 9,6% - со 191 бана до 209,25 бана за 1 кВт/ч, а для подключенных к сетям среднего напряжения (6;10 кВт), на 11,6% - со 166 до 185,25 бана за 1 кВт/ч.

Главной причиной для повышения тарифа компании назвали изменение закупочной цены, прогнозируемую на этот год инфляцию 4,9%, а также изменение валютного курса, который, по прогнозам, в 2019 году составит в среднем 17,2 лея за $1.

Но это еще не точно

При этом запросы были сделаны компаниями еще в первой декаде марта, то есть до завершения тендера на поставки электроэнергии на период с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года.

15 марта стало известно, что в конкурсе на поставки электроэнергии группе Gas Natural Fenosa в Молдове снова победила компания Energocom. Однако электричество будет поставляться по средней цене на 2% выше нынешней, — 54,2 доллара за Мвт/ч.

Таким образом, вполне вероятно, что электрораспределительные компании скоро представят новые расчеты по тарифам, еще более высокие.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Вряд ли это представляет собой серьезную угрозу

В НАРЭ пока не объявили, когда пройдут слушания по обсуждению предложений операторов энергорынка. Между тем эксперты не склонны драматизировать ситуацию. Так, Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари», обратил внимание на то, что, во-первых, аппетиты поставщиков электроэнергии по росту тарифов достаточно скромные, а, во-вторых, еще не факт, что Национальное агентство по регулированию в энергетике удовлетворит их полностью.

- Фактический рост цен может оказаться меньше, чем запросили поставщики электроэнергии. Подобный рост может сказаться на общем уровне цен, но речь может идти об ускорении годового уровня инфляции на величину порядка 0,1 процентного пункта. Вряд ли это представляет собой серьезную угрозу. Напомним, что по итогам февраля инфляция составила 2,4% в годовом выражении, что значительно ниже цели Национального банка в 5% и даже ниже нижней границы целевого интервала 3,5-6,5%, - отметил эксперт.

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРСКАЯ