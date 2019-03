Общество Такого в Кишиневе еще не было: временно вводится в обращение новая валюта Необычная акция пройдет в молдавской столице в четверг утром. Утренний кофе в столичных кафе в четверг нельзя будет купить за деньги. Сегодня Международный день поэзии, администрация около 30 кафе Кишинева решила, что лей, доллары, евро и прочие денежные единицы временно обесцениваются, а вход должна пойти новая "валюта" – стихотворение. С 8 утра и до 11 вечера в рамках проекта "Pay with a Poem" расплатиться за кофе можно будет стихами. Кишинёв • Mi Piace – Str. Trandafirilor 4

• JAZZ Hotel Chisinau – Str. Vlaicu Pârcălab 72

• Creme de la Creme – Str. Alexandru cel Bun 98A

• New York Restaurant & Bar ( Radisson Blu Leogrand Hotel) – Str. Mitropolit Varlaam 77

• Fishka p&p party bar – Blvd. Dacia 31

• EcoSport GYM – Str. Alexei Mateevici 113/2

• Restaurant Big Deal – Str. Mitropolit Varlaam 69A

• Rozmarin Cafe – Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 202

• Robin Pub Restaurant – Str. Alexandru cel Bun 83

• SportPark – Str. Nicolae Dimo 32

• Inside Bar – Str. Mihai Sadoveanu 20/1

• Librăria Bestseller – Str. Drumul Viilor 36/1

• Ciao Cacao – Str. Arborilor 21 (shopping center ”Malldova”)

• Julius Meinl Coffee TO GO – Str. Arborilor 21, (shopping center ”Malldova”, zona Recepție )• King Coffee TO GO – Str. Calea Ieşilor 10

• Cloud Cafe – Str. Negruzzi 2/4

• OPA Greek Cafe – Str. Mihai Eminescu 55

• Restaurant Vila Nouă – Str. Ginta Latină 5/3

• Wine MD/Sala de degustare – Str. Șciusev 62

• Teatrul Geneza Art/Coffee Point – Str. Alexei Mateevici 109/1

• Poetry Coffee Shop – Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 119

• Parol Restaurant – Str. Vasile Alecsandri 111

• Best Western Plus Flowers Hotel – Str. Anestiade 7 Бельцы • Wine House – Str. Alexandru Cel Bun 5

• Django Club – Str. Nicolae Iorga 11/3 (shopping center “Plaza”) Сынжерей • Hermes Prive – Str. Independenţei 136Bor. UNGHENI

• Casa Sărbătorii Ungheni – Str. Națională 19

Район Штефан-Водэ

• Chateau Purcari – s. Purcari

• Et Cetera Winery – s. Crocmaz Чимишлия • Autoland – Str. Ștefan cel Mare 117 Кагул • Escobar – Str. Bogdan Petriceicu Hașdeu 3• Basillik – Str. Prospectul Republicii 15/16

