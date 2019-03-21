Бывший председатель КС: В Конституции не указан срок избрания председателя парламента

Бывший председатель Конституционного суда Думитру Пулбере говорит, что в Конституции не указан срок избрания председателя парламента. По его словам, у политических партий, прошедших в законодательный орган, есть 15 дней для формирования парламентских фракций. Заявления были сделаны на телеканале NTV Moldova, передает IPN.

Экс-председатель Конституционного суда говорит, что высший закон не оперирует термином „коалиция”, а термином „фракция”. Но сейчас нельзя говорить о фракциях, потому что они еще не сформированы. По его мнению, в законодательном органе может быть сформировано любое парламентское большинство, однако считает, что не будет применена процедура „привлечения” депутатов из других партий.

По словам Думитру Пулбере, последним заявлением верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини о том, что ЕС не может вступать в дискуссии о формировании правительства Молдовы и коалиции, ЕС дает понять, что молдавские депутаты должны сформировать коалицию в парламенте так, как считают нужным.

Что касается предложения ДПМ, сделанное Блоку ACUM об уступке должности премьер-министра в будущем правительстве, Думитру Пулбере говорит, что в политических дебатах это не запрещено и рассматривается только как политическое заявление: „Ничто не мешает им это делать”.

Политолог Борис Шаповалов считает, что если Блок ACUM выдвинет кандидата на должность председателя парламента, и если он примет участие в голосовании, то можно сказать, что парламентское большинство сформировано. Он напоминает, что голосование за председателя парламента является секретным, и социалисты четко представили свою позицию о том, что они не будут голосовать отдельно, а со всей фракцией. „Если Блок ACUM примет участие в выборах председателя парламента, то для меня ясно, что будет создан „Альянс за интеграцию” во главе с Демократической партией”, - заявил политолог.

В то же время Борис Шаповалов говорит, что можно предположить, о чем будет говорить президент Игорь Додон на первом заседании парламента. Скорее всего, он призовет депутатов исходить из интересов государства и избирателей. По его словам, глава государства будет говорить о нейтралитете, государственности, сбалансированной внешней политике - основных темах, которых он продвигает.