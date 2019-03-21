Несколько унионистских формирований ведут переговоры о создании единой силы для местных выборов

Несколько унионистских формирований находятся в процессе переговоров по созданию единой силы для участия в следующих местных выборах, которые состоятся в этом году. Об этом заявил Анатол Урсу, член Блока национального единства. По его словам, цель состоит в том, чтобы получить как можно больше „унионистских примэрий” на территории Республики Молдова, передает IPN.

„Цель состоит в том, чтобы получить несколько десятков унионистских примэрий на территории Республики Молдова с унионистскими примарами, идеально было бы и с командами советников, так же, унионистами и начать с низов”, - заявил Анатол Урсу в ходе передачи „Punctul pe azi” на TVR Moldova.

По его словам, „это может быть сделано путем синхронизации кандидатур. То есть, будут поддержаны и выдвинуты унионистские кандидаты независимо от их принадлежности к той или иной партии. Для меня принципиально, чтобы в как можно больше примэрий попадали честные унионисты. То, что они приходят от ЛП, НЛП, „Демократия дома”, от гражданской среды – не имеет значения. Нам нужны унионистские примары в как можно большем количестве населенных пунктов Республики Молдова”, - заявил политик.

„Мы надеемся, что в результате этого объединения и перераспределения кандидатов на должность примаров и советников по всей Республике Молдова в конечном итоге получить политическое формирование”,- отметил председатель Ассоциации Unirea-ODIP Влад Билецкий. По его словам, не имеет значения, в какой форме – блок, партия или общественно-политическое движение.

Лидер Блока национального единства Ион Лященко считает, что после выборов от 24 февраля „эксперимент под названием Республика Молдова продемонстрировал свою неэффективность и банкротство”. „Я надеюсь, что люди, пусть и поздно, но поймут, что объединение - единственный способ решить этот тупик, и первым испытанием на самом деле будут местные выборы. На них у нас больше нет проблемы с избирательным порогом. Здесь действительно нужно найти общий унионистский блок”, - заявил политик.