Илан Шор предложен на должность председателя парламента Молдовы

Среди первых проектов фракция намерена предложить законопроект, который отменит депутатский иммунитет.

Председатель Партии «ШОР» Илан Шор будет предложен на должность председателя парламента Республики Молдова со стороны фракции политформирования. Об этом сегодня на брифинге перед началом первого заседания законодательного органа страны объявила вице-председатель Партии «ШОР» Марина Таубер.

«Учитывая, что до сих пор нет никакого понимания о формировании большинства, для более быстрого начала полноценной работы парламента, мы предлагаем избрать на должность председателя законодательного органа нашего представителя – председателя партии Илана Шора. Это позволит быстро приступить к законотворчеству, а не тянуть время в бессмысленных политических дискуссиях», - заявила Таубер.

Кроме этого, представитель депутатов парламента от Партии «ШОР» объявила, что создаваемая фракция будет самостоятельной оппозиционной фракцией и предложит собственные инициативы, направленные на быстрое улучшение жизни людей.

«Несмотря на то, что мы будем оппозиционными депутатами, мы будем настаивать на инициативах, которые мы уже разработали и выдвинем в качестве первоочередных для принятия в парламенте. Эти данные законодательные инициативы ждут простые люди, и мы уверены, что их принятие послужит изменению ситуации в стране к лучшему» - уточнила Марина Таубер.

Среди инициатив, которые в первую очередь фракция Партии «ШОР» планирует предложить к рассмотрению и принятию, законопроекты социально-экономического плана, в том числе по заметному повышению пенсий, отмене налогов на товары и продукты, реализуемые в Социальных магазинах, гарантированию бесплатных лекарств для пенсионеров, стимулированию создания колхозов и поддержки отечественных сельхозпроизводителей и другие. Среди первых проектов фракция также намерена предложить законопроект, который отменит депутатский иммунитет.

Напомним, что на состоявшихся парламентских выборах Партия «ШОР» получила 7 депутатских мест, став одним из 4 избирательных конкурентов, прошедших в новый состав Парламента Республики Молдова. 5 депутатов были избраны по национальному избирательному округу, а двое – Илан Шор и Марина Таубер одержали убедительную победу в своих одномандатных избирательных округах.