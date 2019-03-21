«Квартирник» с молдавским виски

Читайте о результатах «слепой» сравнительной дегустации молдавского виски и ирландского Jameson

Предыстория

Несколько недель назад на стенде своих друзей из компании BOIAR GRUP увидел бутылку виски «мейд ин Молдова». Приличная зеленая этикетка. Название Wilson. Отсылка на этикетке к виски. Но – «сделано в Молдове». Как можно пройти мимо такой бутылки и не попробовать? Если виски пьешь почти так же часто, как кофе, а кофе пьешь по 10 чашек в день? Диалог был короткий:

- Владимир, а можно….

- Можно, бери. Но напиши тогда отзыв

- А можно честный?

- Можно честный.

Ну как тут удержаться и не взять. Итак, бутылка Wilson у меня.

Замысел

Мысль, как обычно, пить виски в одиночестве отпала сразу. Если вдруг виски понравится, никто же не поверит. Скажут ведь, что поддался желанию подыграть друзьям и молдавским производителям. Ведь не может виски в Молдове быть хорошим. Хотя почему не может? Или ячменный солод в Молдове обязательно хуже ирландского или шотландского? Тут меня аж обида взяла за молдавский ячмень…

В общем, решение пришло такое. Устроить «слепую» дегустацию с каким-то виски, которое все знают и принимают как стандарт качества. Глупо было бы сравнивать молдавский виски по цене 200 леев с крутыми позициями. Поэтому мой выбор пал на Jameson. Почему? Да потому что он хороший. И по разумной цене. И не я один так думаю. У меня дома могут кончиться подаренные мне дорогие бутылки, но Jameson не заканчивается, как и кофе, никогда. Стоп. Это не реклама Jameson.

Выбор партнеров по «слепоте»

С кем дегустировать? Вариантов было много, но подвернулся случай и я им воспользовался. Не буду называть имен (правда, кто-то может узнать моих друзей на фотографиях, но это уже личное дело узнающих). Для эксперимента важен социальный тип дегустаторов. И их височный опыт.



Социальные портреты трех дегустаторов

Я. В прошлом владелец юридической компании. Потом владелец медиапорталов. Сейчас бизнесмен в творческом журналистском отпуске. Опыт питья виски - лет двадцать пять.

Адвокат, владелец крупной юридической и консалтинговой компании. В прошлом совладелец легендарного «Черного слона». Опыт питья виски тоже лет двадцать с хвостиком.

Третий. Не важно, какая гражданская специальность. Важно другое. Один из самых, а может, и самый прокачанный в Молдове чувак по знанию арт-кино и просто кино. Опыт питья виски не спрашивал. Но, со скидкой на молодость, по сравнению с первыми двумя дегустаторами, наверное, лет 15.

Обстановка

Если вы знаете, что такое «квартирник», то вам все понятно. Кухня, музыка, яблоки трех видов для виски и что-то колбасное в упаковке. И, кстати, офигительная курага из турецкого магазинчика напротив Дома Офицеров. Как мармелад. Подбор музыки – разное. Но доминирует ранний Гребенщиков и Том Уэйтс.

Условия дегустации

Пока мужчины курят на балконе конфиденциальные женские руки отмечают маркером три стакана крестиком, а три нет. В «крестики» наливается один виски, в не отмеченные стаканы – другой. Wilson Vs. Jameson. Баттл!



Дегустация

Было по-честному, но кто во что горазд. Мне нравится сравнивать не по памяти, а одновременно. Поэтому я отхлебывал от двух стаканов сразу и внюхивался в два стакана сразу. Два других участника применили последовательный метод, начав с «крестиков».



Мое субъективное мнение

«Нечестно», – подумал я, только вдохнув из обоих стаканов. Я слишком много пью Jamison, чтобы его не узнать. «Крестик» – это молдавский виски. Потом я заколебался. «Крестик» пах слабее и мягче. Виски во втором стакане явно было агрессивнее. Решил проверить запах вкусом. Лизнул из «крестика», лизнул из второго. «Крестик» проще и мягче. По контрасту второй виски показался чуть «ту мач» во вкусе. Тут я заколебался второй раз. Вроде бы в «крестике» молдавский, а во втором стакане – Jameson. Но я, по моей привычке оптимистичного пессимиста (все будет плохо, но все равно это хорошо), боялся, что молдавский виски проиграет, как Ямайка – Аргентине. 0:5. А тут никакого явного проигрыша. Один виски понавороченнее. Другой помягче. И оба можно спокойно пить и трепаться с друзьями о Том Уэйтсе и о Лизе-Лисе. Не забывайте, что третий участник дегустации – знаток арт-хауза и, благодаря дегустации, я зацепил рецензию на венгерское кино 2015 года в японской стилизации. (Запомните: Лиза-лиса. Так фильм называется в русской транскрипции. В венгерской - Liza, a rókatündér. Но это никто не выговорит).

Мой приговор: пить Wilson, виски мейд ин Молдова, можно. Не стыдно дать попробовать арт-хаузным и адвокатским друзьям. И Лизу-лису он точно не помешает смотреть. Вон, японцы, взялись за виски после второй мировой и каких высот достигли.

Мнение адвоката и киноведа

Адвокат: В «крестике» - Jameson. В непомеченном стакане – молдавский. Молдавский виски пить можно вполне. (Учитывая, что он один ошибся, видно редко пьет Jameson, то молдавский виски по его решению пить точно можно, раз он был принят за Jameson).



Киновед. Где Ирландия, где Молдова не ошибся ни разу. Молдова получила апрув. При этом фраза была примерно такая: «По сравнению с (название виски из супермаркета) и (название виски из супермаркета) – это гораздо лучше. Пить можно.

Хотите пробовать Wilson? Я подстраховался еще двумя друзьями. Так что пробуйте. Где? Пробейте в поиске BOIAR WINE HOUSE. Магазины есть почти в каждом районе Кишинева.

ПАВЕЛ ЗИНГАН