В Молдове нужно быть Аурелиу Чинчлей, чтобы зарабатывать 5 леев каждые 10 секунд

В месяц управляющий частного банка в Кишиневе получает по 250 тысяч лей.

А говорят, бедная у нас страна. Зарплаты низкие. Есть, наверное, везунчики, которые умеют работать и с деньгами, и за деньги. Так, вице-президент Национального банка Молдовы Аурелиу Чинчлей в бытность свою внешним управляющим Moldindconbank заработал за два года – 2017 и 2018 - более шести миллионов молдавских леев. Выходит по 250 тысяч леев в месяц. Такие данные содержатся в декларации банкира, которую обнародовал Нацбанк.

Как сообщает mold-street, это один из самых высоких заработков, когда-либо заявленный молдавскими госслужащими. Например, прежний глава Нацбанка Серджиу Чокля за тот же период заработал почти в два раза меньше — 2,2 млн леев в 2018 году и 1,2 млн в 2017-м.

Вице-президент НБМ также указал в декларации 20 тыс. леев от продажи акций Modlova-Agroindbank и более 500 тыс. леев от продажи двух объектов недвижимости. Вместе с супругой, экс-министром здравоохранения Руксандой Главан, кандидатом в депутаты от Демпартии, Чинчлей получил в дар на крестинах (кумэтриях) $12 тыс., €11 тыс. и 2 500 румынских леев.

ЛИДИЯ ТКАЧ