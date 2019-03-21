Акция протеста в Кишиневе: ACUM приготовил парламенту луковичную революцию

Около тысячи сторонников Блока устроили акцию протеста перед первым заседанием парламента.

На улице — солнечно и тепло. Самое время для всяких массовых акций и протестов. Вот и Блок ACUM не стал долго раскачиваться и перед сегодняшним первым заседанием парламента нового созыва устроил у здания законодательного органа небольшую акцию, протестуя против осуждения активистов блока Георгия Петика и Сергея Чеботаря, которых суды приговорили к реальным срокам.

Народу было немного, вряд ли до тысячи. Над толпой развевались одинокие транспаранты, летел слоган - «Ной сынтем попорул» («Мы – народ»), активисты, выступая перед собравшимися, пылали священным гневом. Почему-то не впереди, а среди народа стоял Андрей Нэстасе.

Если и другие депутаты, помимо своих коллег из ACUM, перешагнут через страх, через боязнь за себя, за свои семьи, в таком случае мы добьемся того, чего ждем! - считает лидер ACUM. - Если этого сейчас не произойдет, то получится у нас чуть позже, но победы мы добьемся!

Невдалеке на милую активистку Блока натянули передник, в руках — терка и очищенные луковицы.

Активистка Блока натянула передник, в руках — терка и очищенные луковицы

Это наш ответ полицейским на применение слезоточивого газа в отношении наших сторонников в Оргееве, - пояснил мне один из активистов ACUM.

«Швейный кооператив прокуратура» Фото: ЛЕОНИД РЯБКОВ

Вверх взмыл плакатик - «Швейный кооператив прокуратура». Народ скандировали лозунги в безоблачное небо. У ступенек парламента плотным строем стоял грозный спецназ. Скоро подтянутся депутаты... Похоже, народу с нынешним составом парламента скучать точно не придется.

ЛЕОНИД РЯБКОВ