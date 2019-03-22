Полиция инициировала уголовное дело по поводу «избиения Сырбу», Григорчуку грозят до пяти лет реальной тюрьмы

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Поднимать руку на власть предержащих крайне опасно.
- В 15.45 поступил звонок от супруги депутата Сырбу, которая сообщила об агрессии против своего супруга. Представители правоохранительных органов тут же выехали в больницу Скорой помощи, чтобы поговорить с жертвой нападения и узнать все детали случившегося. Было установлено, что гражданин Павел Григорчук является рецидивистом и уже был наказан сроком на четыре года условно за хулиганство в 2014-2015 годах, - гласит заявление полиции.
Сам Григорчук уверяет, что ударил демократа лишь после того, как тот позволил себе оскорбить его. Согласно закону, ему грозят до пяти лет тюремного заключения.
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