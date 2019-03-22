Полиция инициировала уголовное дело по поводу «избиения Сырбу», Григорчуку грозят до пяти лет реальной тюрьмы

Поднимать руку на власть предержащих крайне опасно.

Генеральный инспекторат полиции объявил о том, что по теме конфликта между Григорчуком и Сырбу заведено уголовное дело, и активисту грозят до пяти лет тюремного заключения. Пресс-служба ГИП опубликовала пресс-релиз, в котором поведала о действиях полицейских и предпринимаемых мерах. Согласно пресс-релизу, сразу же после получения информации полицейские выехали в больницу Скорой помощи, чтобы заслушать Сырбу и его версию произошедшего:

- В 15.45 поступил звонок от супруги депутата Сырбу, которая сообщила об агрессии против своего супруга. Представители правоохранительных органов тут же выехали в больницу Скорой помощи, чтобы поговорить с жертвой нападения и узнать все детали случившегося. Было установлено, что гражданин Павел Григорчук является рецидивистом и уже был наказан сроком на четыре года условно за хулиганство в 2014-2015 годах, - гласит заявление полиции.

Сам Григорчук уверяет, что ударил демократа лишь после того, как тот позволил себе оскорбить его. Согласно закону, ему грозят до пяти лет тюремного заключения.