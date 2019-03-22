22 Марта 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
На крыше Кафедрального Собора установлены специальные штыри против голубей
22.03.2019

Власти хотят защитить один из городских символов, но такими методами? Сотни прочных металлических игл-штырей были вмонтированы на днях в крышу Кафедрального Собора Рождества Христова, находящегося в самом центре города, на ПВНС. Цель подобного "ноу-хау" - отучить птиц, прежде всего голубей, от "заседаний" на крыше здания.

Проблема в том, что далеко не все горожане, узнавшие об этом, согласны с такими, прямо скажем, спорными методиками. Голубь - не просто птица, это птица мира, и многие видят в борьбе с ними весьма дурной знак, особенно в свете происходящего в нашем регионе и гражданской войны на Украине. Тамара Панаинтий, продающая цветы рядом с собором, считает, что решать проблему нужно иными путями:

- Пусть строят голубятни, у них множество денег, тут люди жертвуют постоянно, неужели не могут построить что-то полезное? - вопрошает женщина, слова которой приводит телеканал ProTV.

Надежда приходила каждый день покормить голубей, и она также недовольна:

- Оставьте птиц в покое, была в Москве, была в Киеве, везде есть голуби, все их любят, а тут что устроили, даже кормить не позволяют. Не думаю, что голуби гадят больше, чем люди, - считает Надежда Дудник.

Впрочем, было бы справедливым услышать и другие аргументы:

- Это святое место, вокруг полно деревьев, пусть летают себе там. Когда здание грязное, оно некрасивое. Я часто видел тут голубиный помёт, на стенах, под ногами. Голуби спокойно проживут и в другом месте, - считает другой житель столицы, у которого журналисты взяли блиц-интервью.


 
Количество просмотров:
55
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.