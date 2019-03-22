На крыше Кафедрального Собора установлены специальные штыри против голубей

Власти хотят защитить один из городских символов, но такими методами? Сотни прочных металлических игл-штырей были вмонтированы на днях в крышу Кафедрального Собора Рождества Христова, находящегося в самом центре города, на ПВНС. Цель подобного "ноу-хау" - отучить птиц, прежде всего голубей, от "заседаний" на крыше здания.

Проблема в том, что далеко не все горожане, узнавшие об этом, согласны с такими, прямо скажем, спорными методиками. Голубь - не просто птица, это птица мира, и многие видят в борьбе с ними весьма дурной знак, особенно в свете происходящего в нашем регионе и гражданской войны на Украине. Тамара Панаинтий, продающая цветы рядом с собором, считает, что решать проблему нужно иными путями:

- Пусть строят голубятни, у них множество денег, тут люди жертвуют постоянно, неужели не могут построить что-то полезное? - вопрошает женщина, слова которой приводит телеканал ProTV.

Надежда приходила каждый день покормить голубей, и она также недовольна:

- Оставьте птиц в покое, была в Москве, была в Киеве, везде есть голуби, все их любят, а тут что устроили, даже кормить не позволяют. Не думаю, что голуби гадят больше, чем люди, - считает Надежда Дудник.

Впрочем, было бы справедливым услышать и другие аргументы:

- Это святое место, вокруг полно деревьев, пусть летают себе там. Когда здание грязное, оно некрасивое. Я часто видел тут голубиный помёт, на стенах, под ногами. Голуби спокойно проживут и в другом месте, - считает другой житель столицы, у которого журналисты взяли блиц-интервью.