Инициатива блока ACUM: «Выражаем вотум недоверия руководству этих госструктур»

Представители блока «ACUM – Platforma DA și PAS» после сегодняшнего заседания парламента выступили с проектом декларации, который «будет предложен для голосования всем депутатам», сообщает Трибуна.

Сопредседатель блока Андрей Нэстасе сообщил более подробную информацию. «К сожалению, сегодняшнее заседание парламента было короче, чем мы ожидали. Мы обязаны сделать все возможное, чтобы Молдова принадлежала своим гражданам. Мы теперь точно знаем, что нам делать. Теперь в Республике Молдова все будет иначе», – уточнил он.

Депутат Лилиана Николаеску-Онофрей сообщила подробности о проекте декларации.

«Мы выражаем вотум недоверия руководству ряду госструктур и считаем необходимой отставку генпрокурора, главы СИБ, состава ЦИК, руководства НЦБК, членов КСТР, НОН, ВСП, а также других учреждений. Требуем создания парламентской следственной комиссии по расследованию кражи миллиарда, последствий Закона об амнистии капитала и отмыванию денег», – говорится в заявлении.

Также блок ACUM сообщает о других своих действиях в парламенте: «Мы берем на себя ответственность за принятие пакета нормативных актов, необходимых для освобождения указанных учреждений, а также отмены смешанной избирательной системы и возвращения к пропорциональному голосованию в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии».

Кристина Пендя