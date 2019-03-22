В Молдове зафиксировано три новых случая кори: заболели двое взрослых и ребенок

Еще три случая заражения корью были подтверждены Национальным агентством общественного здравоохранения.

Наличие вируса в крови пациентов подтвердили лабораторные анализы. Первые два случая заболевания были зарегистрированы 12 марта в Окницком районе. Речь идет о четырехлетней девочке и 49-летнем мужчине.

Третий обратился к врачам неделю назад. Им оказался 35-летний мужчина из Единецкого района, заразившийся на Украине. По словам эпидемиолога Национального агентства общественного здравоохранения Лауры Цуркан, все трое пациентов жаловались на высокую температуру, кашель, слабость и сыпь на теле, сообщает publika.md.

После получения необходимого лечения все трое пациентов были выписаны из больницы. На данный момент в Окнице проверяется ещё один случай подозрения на корь.

С начала марта текущего года в республике было подтверждено 5 случаев кори. Всего с начала года было зарегистрировано девять случаев заболевания. А в прошлом году в Молдове даже был объявлен оранжевый год предупреждения в связи с корью: тогда было зарегистрировано 340 случаев кори, причем в 80 случаях пациенты не были вакцинированы.