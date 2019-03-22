Главная Молдова - Франция. 22 марта 2019: прямая онлайн-трансляция отборочного матча чемпионата Европы по футболу 2020 Составы команд, прогнозы букмекеров на отборочный матч чемпионата Европы по футболу 2020. Футбол, матч Молдова – Франция 22 марта 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 22 марта 2019. Рейтинг ФИФА сборных Молдовы и Франции Франция занимает в рейтинге ФИФА 2-е место, а Молдова – 170-е. Прогнозы на матч Молдова - Франция 22 марта 2019 Франция - безоговорочный фаворит матча ЧЕ-2020 против Молдовы. Победа Молдовы - 31 к 1, победа Франции - 1,08 к 1, ничья - 10,5 к 1. То есть, если на победу Молдовы кто-то поставит 100 долларов и наша команда выиграет, то заработать можно 3100! Дерзайте. Составы команд матча Молдова - Франция 22 марта 2019 Состав сборной Франции Вратари: Ареоля ("ПСЖ", Франция), Льорис ("Тоттенхэм", Англия), Манданда ("Марсель", Франция); Защитники: Динь, Зума (оба – "Эвертон", Англия), Кимпембе, Курзава (оба – "ПСЖ", Франция), Павар ("Штутгарт", Германия), Умтити ("Барселона", Испания), Варан ("Реал", Испания), Сидибе ("Монако", Франция); Полузащитники: Канте ("Челси", Англия), Матюиди ("Ювентус", Италия), Сиссоко ("Тоттенхэм", Англия), Ндомбеле ("Лион", Франция), Погба ("Манчестер Юнайтед", Англия); Нападающие: Гризманн ("Атлетико", Испания), Коман("Бавария", Германия), Жиру ("Челси", Англия), Фекир ("Лион", Франция), Товен ("Марсель", Франция), Марсьяль ("Манчестер Юнайтед", Англия), Мбаппе ("ПСЖ", Франция). Мбаппе – лучший молодой игрок ЧМФото: REUTERS Состав сборной Молдовы Вратари: Алексей Кошелев ("Фортуна", Нидерланды), Станислав Намашко ("Зета", Черногория) и Думитру Челядник ("Шериф", Тирасполь). Защитники: Вячеслав Посмак и Артем Рогознюк (оба "Шериф", Тирасполь), Дину Граур, Артур Крачун, Серджиу Платика (все "Милсами", Оргеев), Александр Епуряну ("Истанбул", Турция), Олег Рябчук ("Порту", Португалия), Ион Жардан ("Петрокуб", Хынчешты). Полузащитники: Кэтэлин Карп ("Уфа", Россия), Еуджен Чеботару ("Сибирь", Россия), Георге Антон ("Шериф", Тирасполь), Артур Ионица ("Кальяри", Италия), Ясер Цуркан ("Петрокуб", Хынчешты), Александр Антонюк ("Милсами", Оргеев), Константин Санду ("Сперанца", Ниспорены), Раду Гынсарь ("Хапоэль Хайфа", Израиль), Еуджениу Кочук ("Сабаил", Азербайджан). Нападающие: Ион Николэеску ("Шахтер", Белоруссия), Виталие Дамашкан ("Торино", Италия), Владимир Амброс ("Петрокуб", Хынчешты), Николае Милничану ("Кьяссо", Швейцария). ЛЕОНИД РЯБКОВ

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