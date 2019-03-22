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Политика
Майя Санду показала всем депутатам Молдовы, как нужно работать по-настоящему — на «удаленке»
22.03.2019

Девушке не позвонили и не пригласили лично на первое заседание, вот она обиделась и улетела в Европу, не явившись в первый день работы парламента.

«Во всем цивилизованном мире о заседаниях парламента объявляют за несколько недель из уважения к депутатам и гражданам», - сказала Майя Санду, которая не явилась на учредительное заседание новоизбранного собрания в четверг по причине того, что находится в Брюсселе.

Судя по всему, ртуть действительно как-то повлияла на бывшую оппозиционерку. Иначе Майя Санду, скорее всего, была бы в курсе, что президент Игорь Додон, которого она обвиняет в следовании традициям «демократов» объявлять без предупреждения, сообщил сразу после выборов, буквально на второй день, что согласно действующему законодательству, со дня выборов в течение 17-18 дней должны пройти все необходимые процедуры, следующие непосредственно после голосования. Это значит, сказал он, что примерно 13-15 марта граждане узнают, были ли легитимными прошедшие выборы и признаны ли их результаты. Согласно статье 63, пункту 2 Конституции РМ, президент вправе созвать первое, учредительное заседание парламента, в течение 30 дней со дня выборов.

Таким образом, было хорошо известно, что учредительное заседание парламента состоится в 20-х числах марта. Более того, раз Майя Санду считает ниже своего достоинства слушать заявления президента, то могла бы, как минимум, поинтересоваться в парламенте, когда должно пройти первое заседание.

Но у Майи Санду, которой ее избиратели обеспечили место депутата, нашлись дела поважнее. Она улетела в Брюссель «обсуждать с европейскими официальными лицами выборы и послевыборную ситуацию, а также злоупотребления против граждан, совершенные институтами, контролируемыми олигархическим режимом в Молдове”. Кстати, по некоторым данным, в Брюсселе лидеры ACUM собирались просить европейцев не признавать выборы и соответственно не возобновлять финансирование, которое, как известно, обусловлено проведением в стране честных справедливых выборов.

И вот пока Майя Санду стоит в Брюсселе перед европейскими депутатами с просьбой не возобновлять Молдове финансирование, молдавские депутаты проводят учредительное заседание парламента. Никакой цивилизации, честное слово! А президент? Не мог что ли лично позвонить и пригласить девушку на первое заседание?!

ПАВЕЛ МУНТЯН


 
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