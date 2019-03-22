Для расчета пособия по безработице больше не требуется собирать документы

Территориальные кассы социального страхования будут устанавливать размер пособия по безработице на основе данных территориальных подразделений занятости.

Новые правила вступили в силу с 10 февраля. Начиная с марта, бенефициары пособия по безработице уже могут получить деньги.

Размер пособия по безработице исчисляется исходя из застрахованного дохода безработного за последние 12 месяцев из последних 24 календарных месяцев, предшествующих дате регистрации статуса безработного. Речь идет о доходе, из которого были выплачены взносы социального страхования. Застрахованный доход подтверждается данными с личного счета социального страхования безработного. Таким образом, для расчета размера пособия по безработице не требуется представление документов безработным, сообщает ipn.md.

Размер пособия по безработице устанавливается в зависимости от обстоятельств, при которых безработный прекратил работу. В случае ликвидации или прекращения деятельности работодателя, сокращения числа или штата персонала, исчисляется 50% среднемесячного застрахованного дохода безработного за последние 12 месяцев, предшествующих дате регистрации статуса безработного. В случае прекращения трудовой деятельности при иных обстоятельствах, рассчитывается 40% среднемесячного застрахованного дохода лица за последние 12 месяцев.

При этом ежемесячная сумма пособия по безработице не может превышать размера среднемесячной заработной платы по экономике за предыдущий год.

Пособие по безработице выплачивается в течение от 5 до 9 месяцев, в зависимости от страхового стажа безработного. Речь идет о пяти календарных месяцах в случае страхового стажа от 12 месяцев до 10 лет, семи календарных месяцев в случае страхового стажа от 10 до 15 лет и девяти календарных месяцев - в случае страхового стажа более 15 лет.