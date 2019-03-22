Юлиана Кантараджиу: В Молдове очень мало воды, а ее очисткой никто не занимается

Ситуация с поверхностными водами в Республике Молдова довольно „печальная” с точки зрения качества и количества, и на протяжении многих лет остается неизменной. Основным источником загрязнения воды являются сточные воды, поскольку Молдова испытывает острую нехватку в очистных сооружениях, а власти не спешат вкладывать средства в строительство новых. Об этом заявила для IPN эксперт по проектам Общественной ассоциации „Национальный центр окружающей среды” Юлиана Кантараджиу.

„Мы строим акведуки, приносим водопроводную воду людям, но не предоставляем решения для сточных вод. Сточные воды обычно должны идти в канализационную систему и быть очищены. Очень мало инвестиций делается в Республике Молдова именно в этом секторе. Власти должны быть очень встревожены в этом вопросе и должны выделить деньги и на строительство очистных сооружений”, - считает Юлиана Кантараджиу.

Эксперт утверждает, что в момент приобретения независимости в стране было около 350 очистных сооружений, сейчас осталось всего семь очистных сооружений, которые очищают воду на нормативном уровне. Юлиана Кантараджиу утверждает, что власти должны поставить во главу списка повестки дня правления именно этот вопрос. "Мы ожидаем формирования нового правительства, которое возьмет на себя некоторые обязанности", - говорит эксперт.

Отходы также являются важным источником загрязнения окружающей среды наряду с обмелением озер. Они возникают из-за того, что хозяйствующие субъекты, обладающие искусственными озерами, не поддерживают их, и они заиливаются. Кроме того, большинство экономических агентов не хотят соблюдать нормальный уровень воды, необходимый для того, чтобы существовали реки, говорит эксперт. Среди рек, которые превратились в ручьи, можно назвать Бык, Рэут, Икел и т. д. В настоящее время в стране насчитывается более 4 тыс. озер и прудов.

Юлиана Кантараджиу говорит, что административные штрафы за неправильную эксплуатацию озер очень малы и несущественные. „Мы считаем, что штрафы должны быть увеличены. Должен быть рассчитан и ущерб, нанесенный окружающей среде, чего не делают экологические инспекторы, поскольку этот ущерб исчисляется и подтверждается судебной инстанцией. Чаще всего судьи не вникают в суть дела. Система в целом не создана для защиты окружающей среды.

При внесении изменений в закон о государственном контроле, правонарушения или злоупотребления в области окружающей среды были включены в ряд правонарушений, например, в финансовой сфере. Это неправильно, потому что, когда происходит нарушение экологического законодательства, его необходимо немедленно расследовать, не нужно проходить бюрократические процедуры выдачи разрешения на получение доказательств и т. д., поскольку проходит время и источник загрязнения может исчезнуть, и расследование больше не является правильным, считает эксперт.

Эксперт утверждает, что участие общества в решении водных проблем, в том числе на местном уровне, довольно медленное, и теперь люди находятся на стадии осознания проблемы. „Люди замечают только то, что видно невооруженным глазом, но не задаются вопросом, что такое химический анализ воды. Мало кто обеспокоен тем, что из канализации все вытекает в реки. В решение этих проблем по инициативе людей могут легко вмешаться местные органы власти. Они часто являются невосприимчивыми, но есть и положительные примеры. Мы должны научиться решать проблемы, которых мы сами же порождаем”.

Говоря об опыте ЕС в области водной защиты, Юлиана Кантараджиу отметила, что Молдова может перенять хорошую практику стран с традициями в этой области, такими как Финляндия, Австрия, Франция и т. д. „Правительства этих стран и люди знают о важности воды для жизни. Самое главное, должна быть политическая воля для их внедрения в Молдове”.

Согласно исследованию, проведенному в конце 2017 года предприятием Apă-Canal Chişinău, качество питьевой воды в Молдове в 2017 году остается неизменно на низком уровне. Самая серьезная ситуация наблюдается в сельской местности, где основным источником воды являются колодца. Около 61% водопроводов, связанных с подземными источниками воды, и около 84% воды из колодцев не соответствуют санитарным нормам по химическому составу. Качество питьевой воды из подземных источников также не соответствует бактериологическим показателям. На большинство подземных источников воды влияют животноводческие фермы, свалки, склады удобрений и отходов, а также отсутствие систем очистки. В связи с этим самая сложная ситуация сложилась в Фалештском, Теленештском, Криулянском, Унгенском районах.