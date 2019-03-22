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Общество
На румынской таможне задержан молдаванин с фальшивыми документами
22.03.2019

Румынские таможенники задержали гражданина Молдовы с фальшивыми удостоверяющими личность документами.

20 марта около 19.30 сотрудникам таможенного пункта Скулень в Румынии удалось задержать мужчину, при обыске которого были найдены два фальшивых румынских удостоверения личности и румынские поддельные водительские права.

Гражданин Молдовы признался, что купил эти документы за 960 евро, и намеревался использовать их для официального трудоустройства в Германии. Документы были прикреплены липкой лентой к правой ноге 50-летнего мужчины.

Было начато расследование по обвинению в попытке использования поддельных государственных документов, по завершению которого гражданин Молдовы получит наказание, согласно закону, передает politiadefrontiera.ro.


 
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