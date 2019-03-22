После драки: Сергей Сырбу останется на несколько дней в больнице под наблюдением врачей

Одного из лидеров экстремистского движения Antifa Павла Григорчука задержали на 72 часа. Он напал в столичном кафе на депутата ДПМ Сергея Сырбу. Информацию подтвердил замглавы Генинспектората полиции Георгий Кавкалюк.

Григорчук набросился на депутата сначала с оскорблениями, а затем с кулаками. Инцидент произошел после окончания заседания парламента. От побоев Сергей Сырбу потерял сознания. Его госпитализировали.

"Врачи диагностировали у пациента черепно-мозговую травму. Она не представляет опасности для жизни. Однако пострадавший несколько дней проведет в отделении нейрохирургии", - сказал пресс-секретарь ИСП Кристина Гори. Свидетелями происшествия стали супруга депутата Инна Сырбу и еще десятки посетителей кафе.

Павла Григорчука сопровождал Эдуард Руденко, адвокат рейдера номер один в СНГ Вячеслава Платона. На своей странице в фейсбуке Павел Григорчук написал, что дал Сергею Сырбу пощечину.

Павел Григорчук ранее был осужден на четыре года лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания за организацию массовых беспорядков. Демократическая партия Молдовы публично осудила нападение на депутата Сергея Сырбу. ДПМ считает, что такое поведение стало возможным после того, как блок ACUM начал свою деятельность в парламенте, используя и открыто призывая к словесной агрессии.

Кроме того, демократы считают, что тандем ПДС-ППДП использовал Григорчука в качестве наемника во время так называемого протеста перед парламентом и позволил ему использовать экстремистские лозунги.

ДПМ потребовала от представителей блока ACUM публично осудить агрессивное поведение их политического партнера рецидивиста Павла Григорчука и прекратить использовать подобных людей в их деятельности.

Заведено уголовное дело. Павлу Григорчуку грозит до пяти лет лишения свободы.