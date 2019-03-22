Кишиневские бомжи живут в условиях повышенной комфортности

Что еще нужно человеку — плотный обед, хорошее пиво и крепкий послеполуденный сон. Это фото сделано на остановке по улице Букурешть в полдень 21 марта. На остановке — никого, только гражданин без определенного места жительства растянулся во всю длину сидений, натянул на голову свитер и мирно дрыхнет в тепле и уюте под нежным солнышком.

Под сиденьями остатки пиршества — недоеденного обеда и резонансом бросается в глаза пятилитровый бочонок дорогого немецкого пива в его ногах.

- На мусорке нашел! - признался бомж (представился Леней), протирая спросонья глаза. - Сам бы я в жизни не собрал бы денег, чтобы такой купить! А тут нашел, в нем еще литр пива оставался. Зато со всеми удобствами здесь устроился — хавка есть, пиво элитное, место для сна... Что еще человеку надо?!

НИКИТА ЗВЕРЕВ