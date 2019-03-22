Геннадий Танурков. За офтальмологической помощью к нам обращается свыше 20 000 человек в год

Интервью с Геннадием Танурковым, генеральным директором Офтальмологического центра «Микрохирургия глаза». При активном участии в интервью Дмитрия Тануркова, брата Геннадия и соучредителя центра.

Предыстория интервью

Мне интересно, почти на уровне миссии, хоть звучит это как-то пафосно, показать, что молдавский бизнес не то что не умирает, а развивается. Одним из оплотов стабильности для меня в этой стране – «Микрохирургия глаза». Впервые я попал в клинику как пациент в 2003 году и случайно, чуть ли не в коридоре познакомился с Дмитрием Танурковым. С тех пор прошло 16 лет. Если в любой день будний без предупреждения приехать в клинику в 8.30, то можно выпить кофе и покурить с братьями Танурковыми на улице, перед входом в клинику. В любой день. Всегда. Пусть меня простят за невольное упоминание курения, но из песни слов не выбросишь.

На этой неделе мне захотелось написать про экспорт медицинских услуг в Молдове, точнее, может ли Молдова зарабатывать на услугах медицинской помощи иностранцам. Куда ехать за информацией? К братьям Танурковым, конечно…

«Глазник» у вас есть?

Хронологически этот разговор произошел уже после интервью, на улице, перед клиникой. Уже весна, солнце, на улице блаженство. Рассказывает Дмитрий. «Пару дней назад стою в вестибюле, у рецепции. Пациентов, как обычно, достаточно много. Я в халате. Вдруг подходит ко мне мужчина и спрашивает: «Доброе утро, а «глазник» у вас тут есть?»»

Справка о клинике

Сегодня в Офтальмологическом центре «Микрохирургия глаза» работает 90 человек. Из них врачей – 22. Два отделения – офтальмология и лор. Свой кардиолог. Не потому что лечат сердечные заболевания, а потому что при большом количестве операций свой кардиолог просто необходим, состояние здоровья у пациентов разное. В год за офтальмологической помощью обращается более 20 000 человек. Разделил на калькуляторе на рабочие дни – почти 70 человек в день. Умножил на годы работы клиники – сотни тысяч человек.

Неверный заход

Весь разговор проходит у Геннадия в кабинете. Дмитрий периодически присутствует при беседе и активно в ней участвует. Но проще все написать как интервью с Геннадием.

Геннадий, я приехал помучить вас вопросами об «экспорте» медицинских услуг из Молдовы. Мне кажется, что к вам по критерию цена-качество должно приезжать много иностранцев на лечение и много «наших», живущих за границей.

Вот тут ты ошибся. Не могу сказать, сколько молдаван из-за границы к нам приезжает. Паспорта у них молдавские, мы же не задаем вопроса, где они живут фактически. Что касается «настоящих» иностранцев, то они, конечно, есть, но погоды не делают…

Сколько это в процентах от всего потока пациентов, если погоды не делают?

От силы один процент. Это значит, что если у нас около 20 000 первичных обращений в год, то иностранцев от силы 150–200 человек. Это могут быть европейцы, арабы, американцы, четкой «географии» нет. Мы продвигаем клинику в поисковых системах, но, думаю, что главная причина обращения к нам – прямые рекомендации. Работает где-то в Италии молдаванин, который сделал у нас операцию. Для своего коллеги – он лучшая рекомендация качества нашей работы.

Вы можете как-то увеличить этот поток? Вам же выгодно…

Не думаю, что для нас это сейчас приоритет. Вот англичане и немцы стали лечить зрение в венгерских клиниках. Но это потому, что их страховые компании имеют договора с венгерскими клиниками, и все это единое экономическое пространство Европы. Для нас пока в приоритете внутренний рынок. Так что с «экспортом» медицинских услуг ты не по адресу. Может, тебе со стоматологами лучше поговорить…

Скромный молдавский лидер

Заканчивать интервью практически его не начав как-то глупо, даже если первая тема интервью исчерпалась с ходу. Не знаешь что делать? Нападай.

Геннадий, вы для меня чемпионы в своей сфере. Но. Есть ли офтальмологические услуги или операции, когда вы не можете оказать помощь и отправляете больных в другие клиники за рубежом?

Есть. Это трансплантация роговицы. Мы ее не делаем, отправляем в клинику Федорова в Чебоксарах. С этой клиникой мы сотрудничаем с самого начала, с 1994 года. Еще когда мы сами операций не делали, а собирали больных и отправляли их в Чебоксары. По сути все так и начиналось.

Где еще в экс-СНГ есть клиники такого уровня как ваша?

Ты знаешь, мы никогда не хвастаемся. Такой частной клиники как наша в Молдове, нигде больше в СНГ нет. В России есть государственные и частные клиники с сильным уровнем. Но там ты либо столкнешься с очень высоким уровнем бюрократии, либо, при примерно том же уровне оснащения и качества, услуги будут гораздо дороже.

Для примера по оборудованию. Мы уже «закрыли» план инвестиций на 2019 год, примерно за полмиллиона евро приобрели новое диагностическое оборудование. Лазерный сканер Optos, который позволяет сканировать сетчатку пациента в объеме до 200 градусов и фундус-камеру Clarus50 от фирмы Zeiss, это тоже оборудование для диагностики состояния сетчатки. Насколько мне известно, такого оборудования нигде больше в странах СНГ нет, даже в Москве.

Ты говоришь, план инвестиций на 2019 год закрыли, и называешь сумму в пол миллиона евро. Это разовый случай или так каждый год?

Медицина, и офтальмология в том числе, развивается такими темпами, что оборудование надо обновлять регулярно. Не хочу говорить слово «вынуждены» тратить. Это наша жизнь и для нас принципиально важно быть всегда на пике оснащения. Поэтому мы практически каждый год тратим такие суммы на инвестиции на протяжении уже многих лет. Чего нам реально бы хотелось, так это возврата к практике первого десятилетия 2000-х, когда прибыль, направляемая на инвестиции, облагалась по нулевой ставке. Нам было бы проще.

Раз заговорили о государстве. Твоя оценка: легче или сложнее вести бизнес в последние годы?

Ты же знаешь нашу историю. После хаоса в 90-х и даже в начале 2000-х, стало гораздо лучше, когда начали упорядочиваться вопросы с регулирования предпринимательской деятельности и в частности лицензирования, отчетности... В прошлом году государство изменило налогообложение фонда заработной платы? Отлично. Мы почувствовали экономию и практически всю ее направили на повышение оплаты труда. Ты же понимаешь, стабильность кадров для нас принципиально важна.

В остальном – справимся сами. Особенно, если вернется практика освобождения от налогов инвестиционных затрат. Оборудование нам предстоит обновлять и в следующем году, и потом в следующем, и потом всегда. Это же медицина.

Кстати, эгоистичный вопрос. У меня всегда было две проблемы со здоровьем – зубы и глаза. Стоматология уже сейчас на таком уровне, что можно ни о чем не волноваться. А зрение? После 50-ти, волей неволей, все-таки стал хуже видеть. К «минус два» добавляется дальнозоркость. Еще лет 5-10 и мне нужна будет вторая пара очков, для «близи». Есть ли шанс, что будет рывок в офтальмологии и мне что-то вставят, и я буду видеть мир как в двадцать лет?

Вообще-то уже лет десять как мы имплантируем мультифокальные интраокулярные линзы. С ними ты сможешь видеть как вблизи, так и вдаль без очков, хотя проводить ее можно не всем.

Страшновато как-то…

Совершенно напрасно. Эта операция практически пожизненная. Случаи помутнения искусственного хрусталика так редки, что ты скорее потеряешь зрение, потому что на тебя нападет белая акула или уссурийский тигр в зоопарке – вероятность этих событий больше. Глаз – это оптический прибор. А где оптика, там и технологии.

Давай пока отложим меня в сторону. Какой у тебя прогноз на рынок ваших услуг в ближайшие годы?

Реальность такова, что потребность в офтальмологических услугах в современном мире становится все шире. Увеличился срок жизни? Да. Но это значит, что стало больше пожилых людей, а возрастные заболевания глаз – это свойство человеческого организма. И если с чем-то человек мирится, то потеря зрения ведет к резкому ухудшению качества жизни, и мириться никто не хочет. Это значит, что все население страны после 50-60 лет – это наши потенциальные пациенты.

Второй фактор ты сам знаешь. «Гаджетизация» жизни неизбежно приводит к нарушениям функций зрения. Глаз не был создан чтобы «втыкать» в гаджеты днями подряд. Поскольку этот тренд не изменится, то все больше молодых людей будет обращаться к нам. Так что наша задача предельно проста: инвестировать в развитие клиники и наших специалистов и работать. Думаю, что и в 2029 году можешь приходить в 8.30 без предупреждения. Вот только, если решишь что-то делать с глазами, все-таки предварительно запишись.

Павел ЗИНГАН