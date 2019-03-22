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Супруга Илана Шора певица Жасмин купила золотой Bentley за полмиллиона долларов
22.03.2019

Супруга фигуранта дела о краже миллиарда долларов Илана Шора певица Жасмин ни в чем себе не отказывает.

Седан выполнен в золотисто-серебристой гамме, к нему прилагаются очень номера -777, которые довольно сложно доставь. Купленный Жасмиин автомобиль - один из самых дорогих на сегодняшний день, а в той комплектации, которую приобрела Жасмин, предусмотрено практически все.

Светская хроника не впервые обращает внимание на певицу, которая по российским меркам не входит в первый эшелон исполнителей эстрады, но позволяет себя непомерную роскошь.

К примеру, однажды блогеры обратили пристальное внимание на гардероб Жасмин, и выяснили, что она владеет внушительной коллекцией сумок Hermes стоимостью в несколько сотен тысяч долларов. Певица даже обустроила специальную комнату для их хранения, передает издание Super.ru.

С 2011 года певица является супругой молдавского бизнесмена и политика Илана Шора, который в июне 2017 года был приговорен к 7,5 годам лишения свободы за участие в хищении миллиарда долларов из банковской системы Молдовы. Однако вместо тюрьмы он неожиданно оказался в парламенте Молдовы.


 
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