Копировал чужие кредитные карты и забирал чужие деньги: полиция обнаружила мошенника

Мошенничества с банковскими картами добрались и до Молдовы. Следователи раскрыли деятельность группировки, специализирующейся на изготовлении и введении в оборот банковских карт и других фальшивых платежных инструментов. Организатором формирования оказался 42-летний житель Кишинева.

Как сообщает Национальный инспекторат расследований, мужчина был ранее судим за аналогичные преступления на территории Европейского союза. В Республике Молдова он осуществлял свою преступную деятельность в одной из столичных квартир.

Известно, что с помощью современного сложного оборудования подозреваемый копировал банковские карты, в том числе и PIN-коды и, используя различные незаконные способы, получал из-за рубежа, предположительно из ЕС, информацию о банковских картах физических лиц, у которых на счету были крупные суммы денег.

Затем информация копировалась на другие карты, а деньги снимались со счетов с помощью различных мошеннических схем.

Мужчина привлек к своей деятельности и других людей, выделив им определенные роли.

Таким образом, 20 марта 2019 года, следователи провели обыски в доме подозреваемого и в его автомобиле. В результате было обнаружена квартира, обустроенная и оснащенная специальным оборудованием, позволяющим копировать данные с банковских карт, предметы, необходимые для изготовления банковских карт, скиммеры и другие технические средства, предназначенные для извлечения данных с банковских карт. В то же время в результате обысков было найдено и изъято более 11 000 евро и 650 долларов.

Был задержан организатор преступного формирования, для которого прокуроры намерены требовать превентивного ареста. Расследование продолжается. Полицейским предстоит установить всех причастных к преступной схеме, а также соучастников из Европейского союза.

Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 8 лет тюремного заключения.