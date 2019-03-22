Депутат-демократ Сергей Сырбу сделал первые заявления после нападения Павла Григорчука

Депутат-демократ Сергей Сырбу сделал первые заявления после того, как вчера один из лидеров экстремистской организации "Antifa" Павел Григорчук напал на депутата, которому в итоге потребовалась госпитализация. Демократ рассказал, что Григорчук с силой ударил его по правой стороне головы, и это был не простой удар, как это объясняет рецидивист.

Сергей Сырбу рассказал, что, когда он направлялся в кафе, расположенном в кишиневском парке "Штефан чел Маре", он встретился с Эдуардом Руденко, адвокатом рейдера № 1 в СНГ Вячеслава Платона, и сторонником блока ACUM Павлом Григорчуком. Последний выглядел явно возбужденным после участия в протесте, организованном представителями ПДС-ППДП перед зданием Парламента.

"Я очень сожалею, что я оказался центром этого инцидента, я не хотел и не желал никому зла. Никому не пожелаю побывать в такой неприятной ситуации".

"Заметив меняу входа в кафе, Павел начал кричать и оскорблять меня. Я предложил ему войти в кафе и поговорить цивилизованно. Сначала он согласился. Только мне стоило отвернуться, как он ударил меня по голове. Я не понял, чем он меня ударил, но это был очень сильный удар", - сказал Сергей Сырбу.

Сергей Сырбу не ожидал нападения со стороны Григорчука, и сообщил о том, что у них никогда раньше небыло конфликтов.

"Да, мы были в одной партии много лет назад. Я понимаю, что он может быть обижен на меня за то, что я когда-то ушел из партии. Но его реакция мне все равно не понятна, потому что он так же покинул партию коммунистов".

Врачи Больницы скорой медицинской помощи установили, что депутат получил сотрясение мозга. На следующий день после нападения Сергей Сырбу говорит, что чувствует себя лучше. Полиция возбудила уголовное дело и, если вина Григорчука будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

"Пока я лежу, разумеется, я чувствую себя лучше. Когда я встаю, у меня кружится голова, но я надеюсь, что все будет хорошо. Врачи говорят, что мне нужно остаться в больнице еще на несколько дней, потому что речь идет о сотрясении мозга", - добавил Сырбу.

Депутат ДПМ так же сообщил, что не оскорблял бывшего коллегу в ответ. На месте происшествия было много свидетелей, котрые могут это подтвердить. В том чиле, и жена Сергея Сырбу, которая по его словам позвонила по номеру 112 и сообщила об инциденте.

"Мне стало страшно за то, в каком обществе мы живем. Я не хотел подавать на него заявление, я мирный человек. Жена настояла, чтобы мы поехали в больницу, и подала заявление. Естественно мне уже пришлось давать показания", - отметил депутат-демократ Сергей Сырбу.

В своем пресс-релизе Демократическая партия Молдовы выразила свое возмущение нападением на депутата Сергей Сырбу. Более того, ДПМ потребовала у представителей блока ACUM публично осудить агрессивное поведение их политического партнера - рецидивиста Павла Григочука, и перестать вовлекать таких людей в свою политическую деятельность.

Несмотря на призыв демократов, некоторые депутаты блока ACUM поощряют физическую агрессию. Среди них - Мария Чобану. Она написала на своей странице в фейсбуке, что Сергей Сырбу "давно сам нарывался". Это не первый раз, когда Мария Чобану поддерживает драки. Ранее, бывший депутат от либерал-демократов написала в той же соцсети, что стукнула бы журналиста Виктора Никитуша по темени (дала бы подзатыльник), потому что ей не понравились его взгляды. Тогда многие медийные организации осудили оскорбления и ненавистнические высказывания Марии Чобану, которые не имеют ничего общего со свободой слова. Тогда же, НПО призвали Чобану достойно и корректно вести себя с прессой.