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Общество
В Молдове прошёл показ моды
25.03.2019

Стали известны самые популярные тенденции 2019-го года. Вот уже пятнадцатый год в Молдове проходит Moldova Fashion Days - мероприятие, призванное ознакомить жителей Кишинёва и республики с положением дел в моде. В этом году в показе участвовали примерно три десятка дизайнеров, состязавшихся в самых смелых своих идеях и начинаниях. Они поделились с журналистами своими идеями:

- И в этом году будут популярны пастельные тона, от песочных оттенков до цвета темного кирпича. В цветовых гаммах известных брендом можно увидеть и черный бархат, - заявила Эвелина Зара, слова которой приводит телеканал Publika.

- Сохранились в моде различные цепочки с металлическими украшениями: листочками и цветами. Сейчас очень модными считаются воздушные шарфы, а также банты и ленты, которыми можно украсить голову или сумка, - вторит ей дизайнер аксессуаров Инна Талпа.

Некоторые вещи можно было купить сразу же, чем и воспользовались некоторые модницы:

- Я была приятно удивлена тем, насколько оригинальны представленные наряды и аксессуары. Я и раньше покупала то, что производится в у нас в стране. Мне понравились две сумки. Вот одна из них. Но есть и другая, очень оригинальная, с необычным принтом, - заявила одна из посетительниц.


 
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