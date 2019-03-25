Социалисты в правящем большинстве, как залог сотрудничества с Россией: заявление Игоря Додона

Весна полностью вступила в свои права в Молдове и принесла с собой не только пробуждение природы, но и политической жизни в стране.

На этой неделе состоялось первое заседание нового Парламента. Нельзя сказать, что оно было чрезвычайно успешным, однако, тем не менее, избранные депутаты практически в полном составе собрались. Некоторые даже сформировали фракции.

Впрочем, все еще не ясен вопрос правящего большинства - самые большие формирования в Парламенте никак не могут прийти к соглашению - блок ACUM яростно отвергает любые предложения о переговорах, а ПСРМ и ДПМ не знают, каким образом представителей избирательного блока привлечь к диалогу.

Таким образом, редакция «Блокнота Молдовы» выбрала комментарий недели, учитывая именно это событие - наверное, самое важное событие прошедших недель в политической жизни страны.

Президент Республики Молдова Игорь Додон весьма ярко обрисовал будущее, которое ожидает Молдову, если фракция ПСРМ не войдет в правящее большинство.

- И это правительство, парламентское большинство или партнер должен быть достойными доверия для россиян, они не будут обсуждать не известно с кем. (...) Если не будет правительства, парламентского большинства, в котором примут участие социалисты, то поверьте, у нас будут проблемы с этим, - заявил глава государства.

Игорь Додон подчеркнул, что взаимоотношения Молдовы и Российской Федерации в вопросах энергии и тарифов на нее, а также экспорта весьма непросты. И в этой ситуации именно социалисты являются теми партнерами, которым доверяет Россия и которые смогут и в дальнейшем поддерживать эти соглашения.