Сергей Сырбу: ДПМ по-прежнему будет у власти.....

В интервью порталу ТРИБУНА депутат-демократ Сергей Сырбу рассказал о прошедшей избирательной кампании, о том, выиграла ли ДПМ или проиграла от новой избирательной системы, могла бы ДПМ 4 года провести в оппозиции, каков будет следующий шаг партии в связи с созданием правящей коалиции, какой, по его мнению, будет Молдова через 4 года, а также о ряде других важных аспектов.

T.: Г-н Сырбу, теперь, когда избирательная кампания позади, можете ли вы кратко описать ее положительные и отрицательные стороны?

С.С.: Оглядываясь назад, я рад констатировать, что избирательная кампания была, в целом, цивилизованной и корректной. Это заслуга всех партий. Инцидентов в ходе кампании было немного, и они не омрачили общей картины. Я бы сказал, что это был очень полезный национальный диалог, диалог всего политического класса с гражданами. В течение нескольких недель политики слушали, чего хотят люди, и это положительно скажется на построении повестки дня нового парламента. Я сожалею, что политические дебаты в ходе кампании недостаточно касались решений проблем граждан. ДПМ – единственная партия, которая провела кампанию, ориентируясь на решения проблем и уклоняясь от полемики с другими партиями. К сожалению, у некоторых политических сил не было последовательного предвыборного предложения для граждан, и поэтому они пытались скрыть это, нападая на конкурентов. Есть еще одна вещь, которая повлияла на качество избирательной кампании – настойчивость некоторых оппозиционных сил в вопросах легитимности выборов. Они безосновательно выдвигали обвинения в фальсификации выборов. Политики должны культивировать доверие граждан к демократической системе, а выборы в этом деле являются важным инструментом. Считаю, что Республика Молдова хорошо прошла экзамен выборов, укрепившись как демократия.

T.: Повлияла ли новая избирательная система на результаты выборов? ДПМ выиграла или проиграла от этой новой системы?

С. С.: Я считаю, что победителями были граждане, потому что у них была возможность избрать депутатов непосредственно по округам. Мы должны признать, что старая система голосования по партийным спискам способствовала концентрации политической власти в столице, а интересы местных сообществ не учитывались в достаточной мере. Смешанная система способствовала решению этой проблемы. Есть 51 депутат от округов, а это гарантия того, что парламент будет обращать больше внимания на проблемы на местах. Что касается политических партий, я не думаю, что смешанная система существенно повлияла на результаты голосования. Выиграли партии и кандидаты, которые работали и предлагали проекты для людей и районов.

T.: Проводили ли в ДПМ тщательный анализ результатов выборов? Каковы сожаления в связи с минувшей кампанией?

С. С.: Мы в партии обсудили результаты, а вывод заключается в том, что ДПМ получила хороший результат, отражающий эффективную деятельность нашей власти, а также работу, проделанную в ходе избирательной кампании. Кроме того, ДПМ провела тщательный отбор кандидатов и провела кампанию, ориентируясь на потребности граждан, и избиратели оценили это. Конечно, с новой избирательной системой не все было гладко. Но мы справились лучше, чем многие думали. Это говорит о том, что наша основная идея работать на благо людей принесла плоды. Люди своими глазами увидели изменения к лучшему.

T.: Пока парламентские партии не могут договориться о создании будущей власти. Как ДПМ будет действовать дальше?

С. С.: Демократическая партия пригласила на диалог блок ACUM, и это предложение все еще в силе. Мы считаем, что то, что нас объединяет, важнее того, что нас разделяет. Во всем мире партии в ходе избирательной кампании подчеркивают различия между ними, но после выборов пытаются найти точки соприкосновения. В ДПМ считают, что упор нужно делать на сходства наших политических программ, и мы предлагаем членам блока посмотреть на вещи с этой точки зрения. Мы говорили и снова повторяем: выборы прошли, давайте договариваться. Не позволим предвыборной риторике встать на пути диалога. Мы пока не рассматриваем другие варианты, потому что все еще считаем, что коалиция с блоком возможна.

Т.: Недавно Влад Чеботарь говорил, что ДПМ готова к любому сценарию событий после выборов. Означает ли это, что ДПМ готова следующие 4 года провести в оппозиции, или это исключено?

С. С.: ДПМ по-прежнему будет у власти, потому что у партии после выборов очень хорошие позиции. Как это будет, выяснится уже в ближайшие недели. Мы хотим найти хорошие решения для Молдовы, и я думаю, что это желание испытывает большинство членов парламента. Мы исключаем сценарий с досрочными выборами. Люди проголосовали за нас, а политики должны уважать волю граждан. Нужно назначать правительство, а не провоцировать политический кризис.

T.: Каким будет следующий шаг ДПМ в связи с созданием правящей коалиции?

С.С.: Мы внутри партии обсудим создание парламента, формирование фракций, избрание спикера и парламентских комиссий. Мы выполним обещания, данные в ходе кампании, в связи со стабильностью, развитием страны и улучшением уровня жизни. Мы по-прежнему считаем, что лучшей формулой была бы коалиция между ДПМ и блоком ACUM. Пришло время, перейти от предвыборных обещаний к конкретным делам на благо граждан.

T.: Наряду с парламентскими выборами прошел и консультативный республиканский референдум. Что будет дальше, какова процедура?

С. С.: Сначала необходимо политическое соглашение. ДПМ четко выразила свою позицию по этому вопросу. Мы инициировали этот консультативный референдум и участвовали в нем как сторонники инициативы. Сейчас необходимо, чтобы все партии, вступившие в парламент (плюс независимые депутаты), высказались по этому вопросу, и внесли свой вклад в реализацию волеизъявления граждан. Только после этого начнется юридическая процедура. ДПМ призывает все парламентские партии учесть волю граждан и включить в свои приоритеты решения референдума.

T.: Во время кампании вы вели журнал. Не думали опубликовать его или продолжить работу над ним?

С.С.: Это интересная идея. Мы сейчас живем в виртуальной среде, и некоторые вещи, переживания, к сожалению, теряются. Так что я подумаю о книге, потому что из политики иногда можно делать литературу, не так ли?

T.: Как, по вашему мнению, будут впредь развиваться политические события в Молдове?

С.С.: Уверен, что политическая ситуация останется стабильной. Это, кстати, самое важное. Все, что происходит в политике, не должно потревожить спокойствия граждан и выйти за рамки закона. Я думаю, что этой весной у нас будет новое правительство с программой, ориентированной на развитие инфраструктуры, модернизацию районов, повышение уровня жизни в стране и дальнейшее внедрение Соглашения об ассоциации с ЕС. Есть вещи, которых люди ждут от нас, и мы должны оправдать эти ожидания.

T.: Как вы думаете, как будет выглядеть Молдова через 4 года?

С.С.: Если у нас будет такая же власть, какой она была в последние 3 года, тогда через 4 года в Молдове будет улучшенная инфраструктура, более высокооплачиваемые рабочие места, более высокие пенсии, хорошая система образования и здравоохранения. У нас есть шанс устойчивый экономический рост и политическую стабильность, и эта перспектива будет радовать людей, я уверен.

Т.: Благодарим Вас.

Aндриана Кептине