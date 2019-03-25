ТОП-10 молдавских премьеров с самыми продолжительными сроками полномочий

Вскоре будет назначен новый премьер-министр. В связи с этим предлагаем вам условный рейтинг, который поможет вспомнить молдавских премьеров с самыми продолжительными сроками полномочий.

1). Василий Тарлев

Возглавляет наш рейтинг премьер-министр Василий Тарлев, который руководил правительством почти 7 лет. Он возглавил правительство 19 апреля 2001 года и управлял им до 19 марта 2008 года. Василий Тарлев был шестым премьер-министром Республики Молдова.

2). Андрей Сангели

Вторым молдавским премьером с самым продолжительным сроком полномочий был Андрей Сангели. Он руководил страной с 1 июля 1992 года по 24 января 1997 года, а это чуть более четырех с половиной лет. Андрей Сангели был вторым премьером после провозглашения независимости Республики Молдова.

3). Влад Филат

«Бронза» нашего рейтинга принадлежит восьмому премьер-министру Республики Молдова Владу Филату, который возглавлял правительство с 25 сентября 2009 года по 5 марта 2013 года. Следует отметить, что он был действующим премьер-министром до 23 апреля 2013 года. Филат был главой правительства около 3,6 лет.

4). Павел Филип

Нынешний премьер Республики Молдова Павел Филип занимает четвертое место в нашем рейтинге. Он возглавил правительство 20 января 2016 года, а это означает, что он управляет им уже 3 года и более 2 месяцев. Следует отметить, что Павел Филип является двенадцатым премьер-министром страны.

5). Ион Чубук

Пятое место нашего рейтинга занимает третий премьер-министр Республики Молдова Ион Чубук. Он был главой правительства с 24 января 1997 года по 1 февраля 1999 года, а это 2 года и несколько дней.

6). Юрий Лянкэ

Девятый премьер-министр Республики Молдова Юрий Лянкэ изначально, 25 апреля 2013 года был назначен исполняющим обязанности премьер-министра, а 30 мая 2013 года был назначен премьер-министром. 10 декабря 2014 года правительство Лянкэ подало в отставку. Это фактически была техническая процедура, которая обязывала его уйти в отставку, наряду с признанием выборов нового парламента. Тем не менее, кабинет министров Лянкэ выполнял свои обязанности до 18 февраля 2015 года. В общей сложности Юрий Лянкэ возглавлял правительство около 1 года и 10 месяцев.

7). Зинаида Гречаный

Седьмое место в нашем рейтинге занимает единственная женщина-премьер в Республике Молдова – Зинаида Гречаный. Она возглавляла правительство с 31 марта 2008 года по 14 сентября 2009 года, а это около 1 года и 5 месяцев. Следует отметить, что Зинаида Гречаный была седьмым по счету премьер-министром нашей страны.

8). Дмитрий Брагиш

Восьмое место в рейтинге занимает пятый премьер-министр Республики Молдова Думитру Брагиш. Он руководил правительством около 1 года и 4 месяцев, точнее с 21 декабря 1999 года по 19 апреля 2001 года.

9). Валерий Муравский

Валерий Муравский руководил правительством с 28 мая 1991 года по 1 июля 1992 года, что составляет около 1 года и 2 месяцев.

10). Ион Стурза

Завершает наш рейтинг четвертый премьер-министр в истории независимого государства Республика Молдова – Ион Стурза. Он возглавлял правительство с 19 февраля 1999 года по 9 ноября 1999 года.