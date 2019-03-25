Из Кишинева в Дубай ходит маршрутка: только в молдавских Дубаях никто жить не хочет, все уезжают, куда глаза глядят

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Общество
Наши «Дубаи» вымирают, в них остались одни старики.
Чуть ниже Центрального рынка стоит старая, дышащая на ладан маршрутка. В салон загружаются селяне, протискивая за собой многочисленные торбы, мешки и баулы. На ветровом стекле надпись: «Chisinau-Dubau”.
- Почти как Дубай! - усмехаясь, говорю немолодому, но кряжистому водиле, который спешно курит, собираясь отправляться в путь-дорогу.
- Почему почти?! - поддерживает он шутку. - Это и есть Дубаи, только наши, молдавские.
На ветровом стекле чуть ниже латиницы замечаю на русском - «Дубово, Дубоссары».
- Да, это село Дубово Дубоссарского района, - водитель заметил мой взгляд. - На молдавском — Дубэу. Только в наших Дубаях ужасно живется! Одни старики остались, все давным-давно уехали за границу. Три дом — неживых! - Он так и сказал: «неживых». - Один — живой! Три — неживых, один — живой...
Он щелчком послал окурок под машину. Сел, проверил, все ли пассажиры на местах, завел машину и через окно бросил мне на прощание:
- Как только последние старики умрут, Дубово полностью вымрет! И некуда мне будет пассажиров возить...
ЛЕОНИД РЯБКОВ
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