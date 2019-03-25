Юная певица из Молдовы заставила плакать жюри шоу "Голос.Дети"

Отечественные артисты продолжают удивлять зрителей и жюри шоу "Голос. Дети". Пятнадцатилетняя певица из Кишинева Эмили Истратe покорила жюри шоу "Голос. Дети" на Первом канале. Для слепых прослушиваний она выбрала цыганский романс "Солнышко" из кинофильма молдавского режиссера Эмиля Лотяну "Табор уходит в небо".

Душевное исполнение молдавской артистки покорило наставников, которые судили участников шоу. В этом сезоне ими стали Светлана Лобода, Валерий Меладзе и Пелагея. Несмотря на профессиональное исполнение песни никто из наставников не повернулся. Однако у Светланы Лободы на глазах появились слезы.

И после окончания выступления молдавской участницы она заявила, что хотела бы ее к себе взять, но совершила ошибку.

"Мне кажется, что мы совершили огромную ошибку, не взяв такую девочку. Как такое может быть? Значит, не сегодня, а в следующий раз. Не расстраивайся, я расстроена больше тебя", - добавила с сожалением Лобода.

Затем Пелагея предложила участнице спеть фрагмент композиции вместе. За кулисами девочку поддерживала победительница национального отбора на конкурс Евровидение-2019 от Молдовы Анна Одобеску.

Ранее Эмили Истрате выступала на аналогичном шоу в Украине. Там она взялась исполнить сложную композицию другой представительницы Молдовы на Евровидении Нелли Чобану. Там наша участница прошла в команду Тины Кароль.