Как европейцы «пользовали» мальчиков в Молдове: Богатые педофилы облюбовали Молдову...

Для иностранцев, находящихся в активном поиске, покупка туров в Молдову всегда была самым простым способом организации сексуальных утех с мальчиками.

Политик, священник, профессиональный военный и инженер медицинской техники – вот неполный перечень клиентов сети торговцев молдавскими детьми, которые избежали приговора в Молдове. Двое осуждены на родине. Один из них - Ник Георгиадис, гражданин Греции - имел дипломатическую неприкосновенность. Он прибыл в Кишинев в 2010 году в качестве советника министра экономики в рамках международной миссии, после чего стал фигурантом расследования молдавских журналистов. Последним удалось многое узнать о сети педофилов в Молдове. В итоге Георгиадис в начале года был приговорен на родине к двум годам и четырем месяцам лишения свободы за сексуальное насилие над молдавскими мальчиками.

В октябре 2017 года был осужден на родине в Дании и лютеранский священник Дан Петерсен, также попользовавшийся молдавскими мальчиками. За непристойное поведение пастор не был наказан в Молдове. Но журналистское расследование, проведенное Ольгой Чаглей из Центра журналистских расследований Молдовы в сотрудничестве с румынским коллегой, позволило предать огласке деятельность преступной сети, обслуживавшей педофилов. Пятеро работорговцев получили срок. Но обвинить иностранцев в Молдове - стране, повторяющей мантру «европейского вектора», оказалось нереальным делом.

О том, что молдавских мальчиков продают, впервые заговорили в 2011 году

О том, что в Молдове действует сеть поставщиков детей сексуальным извращенцам, Ольга Чаглей узнала в марте 2011 года, когда международный центр защиты прав жертв торговцев людьми «La Strada» провел пресс-конференцию.

Именно тогда впервые рассказали о молдавском феномене поставки мальчиков богатым педофилам. Сообщалось, что торговцы ищут клиентов в интернете, а меры, предпринимаемые прокуратурой и следственными органами, неэффективны.

Блог с предложением «эскорт-услуг» может открыть любой

Вот что рассказала «Молдавским ведомостям» Ольга Чаглей.

- Я нашла в интернете блог по адресу Gaymoldova.livejournal.com. Такую страницу в социальной сети Livejournal.com мог открыть любой! Блог предоставлял информацию на английском языке о Молдове якобы от имени туристического агентства. Администрировал его глава сети Олег Сивитский.

Посетители страницы могли увидеть фотографии молдавских пейзажей, получали информацию о том, как добраться в страну. Им предлагали три вида туров: в Кишинев, Тирасполь и Одессу. Отдельная рубрика содержала информацию об услугах эскорт-службы и фотографии более 40 подростков, которые позировали полуголыми. Под снимками указывались имя парнишки и его родной город. Выяснилось, что большинство детей - из Тирасполя. Был и прейскурант, стоимость услуг «эскорта» (сопровождения) оценивалась в 100 евро, и контактные данные - номер мобильного телефона и адрес электронной почты.

Я не знала, связан ли этот сайт с явлением, о котором говорили общественники «La Strada». Решила провести расследование: наладить связь и попробовать провести «контрольную закупку».

Никто из европейских журналистов не захотел помочь

По словам Ольги, она обратилась от имени Центра журналистских расследований к коллегам из Польши, Германии, Франции, других стран с просьбой провести совместное расследование. Практически все ответили, что это рискованно, и участвовать не согласились. Поддержал Ольгу лишь коллега из румынской газеты «Ziarul de Iasi».

- Мы создали профайл и попытались установить контакты, - рассказывает Ольга Чаглей. – Но тут молдавская прокуратура публично заявила, что ликвидировала сеть торговцев детьми и арестовала главу. Мы удивились: блог работал, полиция его не закрыла! Долго не удавалось установить контакт с администраторами. Наконец, откликнулся некий Миша.

Сначала – ребенок-жертва, потом – взрослый торговец детьми

Тираспольчанин Миша был одной из первых жертв сети педофилов. Юноша вырос в очень бедной семье и в десять лет стал жертвой сексуального насилия со стороны старшего брата, вернувшегося из армии. Впоследствии Миша сам вступил в преступный бизнес, стал правой рукой организатора сети услуг педофилам и завлекал подростков в силки, расставленные взрослыми дядьками.

- На встречу с моим коллегой, выдававшим себя за иностранца, Миша пришел с 15-летним мальчиком и получил за посредничество 55 евро, - рассказала Ольга. - Через неделю мы вновь пригласили Мишу на встречу и раскрыли свою истинную цель. Парень сообщил, что с главой сети Олегом Сивитским познакомился в интернете. Первым клиентом Миши стал дипломат, консультант молдавского министра, причем молодой человек рассказал, где именно в центре Кишинева проходили их свидания.

Олег встречал гостей из-за рубежа, снимал для них квартиры, знакомил с мальчиками. Далее контакты устанавливались через социальную сеть Одноклассники.

Продолжая расследование, Ольга обнаружила среди клиентов гражданина Германии, Дании и Таиланда, дипломата из Греции.

- Они все были в контакте с ребятами, чьи фотографии я нашла на блоге, - сообщила журналист. – Я обнаружила блог в марте 2011-го, через два месяца полиция его уничтожила. По данным полиции, он существовал в 2010-2011 годах.

Педофил собирался открыть в Молдове детский дом

Полиция считает, что услугами сети работорговцев воспользовались всего около 25 клиентов-педофилов. Олег Сивитский получил 21 год заключения, осудили также трех молдавских граждан и клиента из Италии. Когда Сивитского арестовали, Миша стал сам продавать «экспорт-услуги» иностранцам, попал в поле зрения правоохранительных органов и был осужден на 11 лет.

На греческого дипломата Ника (Никоса) Георгиадиса в Молдове было открыто уголовное дело, его арестовали. Затем дело закрыли и обвиняемого отпустили. На тот момент у Георгиадиса был дипломатический паспорт, но срок действия документа истекал через полтора месяца. Когда дипломат лишился иммунитета, адвокат пострадавших мальчиков попытался убедить полицию вновь открыть уголовное дело, но безуспешно. По молдавским законам, если уголовное дело закрыто, возобновить его нельзя. Но если бы полиция на полтора месяца приостановила бы расследование – дело можно было бы возобновить.

Похотливый грек вернулся на родину, с головой окунулся в партийную работу и в 2016 году даже стал лидером оппозиционной партии. Тут-то он и попал в поле зрения прессы. Греческие журналисты обнаружили английский вариант статьи Ольги Чаглей, провели свое расследование и опубликовали. Разразился скандал. Пресса пошла еще дальше, подав заявление в прокуратуру. Было возбуждено уголовное дело, и в 2019 году Георгиадис получил два года и четыре месяца за сексуальное насилие в отношении молдавских мальчиков.

- Клиент из Дании оказался лютеранским священником, - рассказала Ольга о другом клиенте сети. - Дэн Петерсен неоднократно посещал Молдову и Приднестровье. Даже отправил письмо по электронной почте 18 января 2011 года в кишиневский центр информации и документации по правам детей с целью получить поддержку в открытии детского дома. Петерсен бежал из Молдовы, как только были опубликованы материалы расследования, поменял фамилию и продолжал свою якобы религиозную миссию. Создал при церкви школу юного христианина, где вовлек в сексуальные отношения 12 подростков. По их заявлениям в 2017 году полиция открыла уголовное дело. Священника осудили. Об этом мне рассказали журналисты из Дании, с которыми я познакомилась на международной конференции. Интересно, что еще в 2011 году они приезжали в Молдову, где собрали факты для репортажа о похождениях Петерсена. Но за два дня командировки не смогли встретиться с прокурором, и поэтому репортаж не был обнародован.

Еще два клиента – военный из Германии и инженер по медицинской технике из Таиланда – предпочитали мальчиков из Тирасполя. Молдавская полиция заявляла, что отследить какие-либо связи за Днестром невозможно. По непроверенной информации немец был арестован в Тирасполе, но потом отпущен.

В Молдове не наказывают педофилов, но наказывают журналистов

На прошлой неделе журналисты из Греции, расследовавшие дело о педофилах, приехали в Кишинев на пресс-конференцию… и были задержаны в аэропорту. По словам Ольги, планировалась совместная пресс-конференция: «Была цель еще раз напомнить молдавским правоохранительным органам о том, что именно журналисты дали им информацию, которая позволила разрушить преступную сеть торговли людьми. И еще мы хотели напомнить, что в других странах преступников ждет наказание за преступления, совершенные в Молдове, даже по прошествии времени».

После 2011 года власти приняли ряд мер по борьбе с трафиком. МВД создало службу расследования преступлений в интернете. Парламент даже рассматривал законопроект о кастрации педофилов, но посчитал это нарушением прав человека.

Как наказывают молдавских граждан за торговлю мальчиками

Согласно исследованию, проведенному генпрокуратурой, в 2018 году был зарегистрирован рост случаев сексуального использования детей, в результате возбудили 373 уголовных дела по фактам сексуального насилия (в 2017 году - 332).

Широкую огласку получило дело Игоря Сандлера, директора интерната №3. В сентябре 2018 года суд Буюкань приговорил его по обвинению в торговле детьми к 17,5 годам тюремного заключения, а предпринимателя Владимира Дребота - к 17 годам. Сандлер обвиняется в том, что передал бизнесмену несовершеннолетнего воспитанника интерната для сексуальной эксплуатации.

Богатые дядьки в активном поиске

Для иностранцев, находящихся в активном поиске, покупка туров в Молдову всегда была самым простым способом организации сексуальных утех с мальчиками.

В декабре 2003 года к нам приехал «турист» Энтони Бьянчи, миллионер из США. В одном из сел района Орхей он познакомился с неким Ионом Гушаном, который сносно знал английский, так как учился в Румынии. Ион предложил Бянчи «попользовать» своего 14-летнего соседа. Американец остался доволен и визит повторил. Жертвой педофила стал даже родной брат Гушана, 13-летний мальчик. Вместе с братом он съездил на Кубу по приглашению богатого спонсора. За все свои услуги, в том числе и за продажу родного брата, Ион получил 2000 долларов.

В 2007 году 43-летний педофил Бьянчи был арестован в Филадельфии. Всего обвинение обнаружило 13 контактировавших с ним мальчиков в возрасте 12-15 лет из Молдовы и Румынии. В итоге Бьянчи получил 20 лет, столько же дали Гушану в Молдове.

От секс-туризма - к гражданству через инвестиции

Летом 2018 года в Молдове была узаконена процедура получения гражданства за инвестиции. В фонд долгосрочного развития нужно внести от 100 тысяч евро либо от 250 тысяч евро - в стратегически важную отрасль экономики. Министерство экономики и инфраструктуры подписало контракт с консорциумом компаний, среди которых «Henley&Partners», которые займутся внедрением проекта. 22 марта компания проведет в Гонконге официальную презентацию под девизом «Молдова - жемчужина современной Европы», а после брифинга - прием с участием госсекретаря Виталия Юрку. Подобные мероприятия пройдут в марте-апреле в Цюрихе, Бангкоке, Маниле, Сингапуре и вьетнамском Хошимине.

За небольшие в принципе деньги иностранец получит возможность беспрепятственного бессрочного доступа к телам наших детей. И это будет для него практически безопасно, так как правоохранительные органы лояльны к богатым педофилам-иностранцам.

МАРИНА ТИМОТИНА