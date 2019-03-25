Сгорбившись от стыда и от старости, благодарная за каждый лей

Неравнодушные жители столицы просят не проходить мимо

Пост сочувствия и призыва к помощи опубликовала на своей странице в Фэйсбуке жительница столицы Оксана Шишко-Козырская.

"Я не знаю сколько нужно зарабатывать для того, чтобы по дороге домой попытаться помочь хотя бы самым…Ну короче, на которых только взглянешь и уже плачешь. Представляете, как ей, милой, стыдно просить, она вниз голову опустит и сидит. Дашь ей денег, она встрепенется и благодарит радостно. А я не могу дать столько, сколько ей нужно, чтобы она хотя бы неделю не приходила на это место. А место это – скамейка у Финкомбанка. Ну банк это такое место, где хранят деньги те, у кого их много, вот и получается ирония судьбы.

А ведь она когда-то была молодой. Может быть, также радостно благодарила, когда ей дарили цветы.

“ Дарите женщинам цветы..” …Вот так дарят им/нам цветы - женщинам. И вдруг бдыыщь и 85! И уже и не женщина вовсе та, которой дарили цветы. И бредет она старушечьей походкой по рынку или по маркету и может просто со слезами на глазах стоять и смотреть на продукты. Потому что они для нее – космос. Или вообще сидит вот так, сгорбившись от стыда и от старости на скамейке и рада каждому лею

Бабушку увидели вечером у Fincombank на Пушкина? Не жмитесь. Доставайте деньги и чистите карму. Кто если не мы. Правительству все равно. Вы же знаете.

Она, кстати, милая недолго сидит. Я посмотрела, что она лей 20 соберет и уходит. Может сильно тяжело или очень стыдно.

В общем вы меня поняли. Заранее всем признательна".