Григорчук был не прав, когда дал Сырбу пощечину. Это первое оскорбление Павла, и поэтому он должен быть ответственным. Я думаю, что больше, чем штраф и что-то на благо сообщества здесь нельзя больше добавить.

Предыдущий условный приговор не может быть превращен в приговор с казнью, потому что Григорчук и другие члены группы Петренко были осуждены за несуществующие преступления. По политическим причинам.

То, что готовится к Григорчуку, - это чисто политические репрессии, как и обвинительные приговоры в делах Г. Петика и С. Чеботари. Проевропейская оппозиция и гражданское общество не должны иметь избирательных подходов (как это было в прошлом), когда необходимо защищать основные права граждан Молдовы.

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